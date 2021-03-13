Jahrein kimdir, kaç yaşında ve nereli? Jahrein’in gerçek adı nedir?

Oyunda çalan müziğin, kütükleri kesme sahnesinin çok iyi ayarlandığını söyleyen Jahrein, sobanın odayı ısıtmamasının da kendisini eskilere götürdüğünü aktardı. Erzurum oyununda ayıyla karşılaşmasından da bahseden Jahrein, yaşadığı mücadelenin kendisini çok etkilediğini belirtti.
Gerçek ismi Ahmet Sonuç olan Jahrein, sosyal medyada yaptığı canlı yayınlarla tanındı. Sosyal medya fenomeni olan Jahrein, Twitch yayınlarında kısa süre içerisinde binlerce aboneye ulaşmayı başardı.
Gamerlık (Oyuncu) ve yayıncılık kariyerine kısa süre önce sunuculuğu da ekleyen Jahrein, yaptığı Twitch yayınlarıyla Hadi’nin ‘Gamer özel’ bölümlerini de sunmaya başladı.
1988’de İstanbul’da doğan Jahrein, okul senelerinin arkasından Polonya’ya yerleşti. Kısa bir süre burada kalan Jahrein, Youtube yayıncılığının popüler olmaya başladığı zamanlarda ilk başta Youtube’a arkasından da Twitch’e içerik üretmeye başladı.
Twitch'te Türkiye’de en fazla izleyiciye kitlesine ulaşan hesaplar arasında yer alan Jahrein, Youtube’da 450 bin civarı abone sayısına sahiptir. 8 saate varan yayınlarıyla geniş bir kitleye ulaşan Jahrein, canlı yayında Erzurum oyununu oynadı.
Bu oyunu oynarken oyundaki beğenmediği noktalardan ve hatalardan bahseden Jahrein, oyundaki mekanikleri beğenmediğini, oyunun çok basit bir şekilde yapıldığını ve bazı görsellerin diğer oyunlardan kopyalanmış olabileceğini iddia etti. Odun toplarken kütüğe vurduğunda hiçbir parçalanma animasyonun olmaması ve yönünü ters yöne çevirse dâhi kütüğe vurmayı sürdürmesi gibi detayları anlatan Jahrein, oyunda bir ayı saldırısında silahla ayıyı vurmasına karşın öldükten sonra oyundan çıkarak oyunun Türk oyun tarihinin en iyi yapımlarından biri olduğunu savundu.
Cami ve muhtelif evlere yaklaşıldığında çalan saz ezgisinin bu yıl Game Awards’ta en iyi ses/soundtrack alanında birinciliğe yerleştireceğine inandığını söyleyen Jahrein, oyunun başlangıcının harika olduğunu söyledi.
Oyunda Erzurum köylerine çok meteor yağdığını ve gökte kuzey ışıkları oluştuğu bilgisini paylaşan Jahrein, imamın mezarının kazıldığı sahnede gözyaşlarını tutamadığını kaydetti.
Çocukken annesinin köy evinde ne hissediyorsan aynısını hissettiğini aktaran Jahrein, sobanın yakılmasına rağmen odanın ısınmadığını ve karakterinin donmaya başladığını anlattı. Donmaya başladığını sol alttaki donma göstergesinden anlattığına işaret eden Jahrein, 4-5 domdom mermisi sıkmasına karşın ayının güçlü pençeleriyle her yerini parçaladığını belirtti.
Bu sahnenin gerçekçiliğinden de bahseden Jahrein, aylarca bununla ilgili kâbuslar görebileceğini vurguladı. Jahrein, bu yapım için teşekkür etti.
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