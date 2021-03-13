MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Jahrein kimdir, kaç yaşında ve nereli? Jahrein’in gerçek adı nedir?

Jahrein kimdir, kaç yaşında ve nereli? Jahrein’in gerçek adı nedir?

13.03.2021 11:09 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Jahrein kimdir, kaç yaşında ve nereli? Jahrein’in gerçek adı nedir?

Oynadığı oyunları Twitch canlı yayınından aktararak geniş bir hayran kitlesine ulaşan Jahrein adındaki sosyal medya fenomeni, özellikle gamerların yakından tanıdığı bir isimdir. Erzurum oyunuyla ilgili yaptığı yorumlar çok beğeni alan Jahrein, oyundaki sahnelerle ilgili bilgi verdi.

Oyunda çalan müziğin, kütükleri kesme sahnesinin çok iyi ayarlandığını söyleyen Jahrein, sobanın odayı ısıtmamasının da kendisini eskilere götürdüğünü aktardı. Erzurum oyununda ayıyla karşılaşmasından da bahseden Jahrein, yaşadığı mücadelenin kendisini çok etkilediğini belirtti.

JAHREİN KİMDİR, GERÇEK ADI NEDİR?

Gerçek ismi Ahmet Sonuç olan Jahrein, sosyal medyada yaptığı canlı yayınlarla tanındı. Sosyal medya fenomeni olan Jahrein, Twitch yayınlarında kısa süre içerisinde binlerce aboneye ulaşmayı başardı.

Gamerlık (Oyuncu) ve yayıncılık kariyerine kısa süre önce sunuculuğu da ekleyen Jahrein, yaptığı Twitch yayınlarıyla Hadi’nin ‘Gamer özel’ bölümlerini de sunmaya başladı.

1988’de İstanbul’da doğan Jahrein, okul senelerinin arkasından Polonya’ya yerleşti. Kısa bir süre burada kalan Jahrein, Youtube yayıncılığının popüler olmaya başladığı zamanlarda ilk başta Youtube’a arkasından da Twitch’e içerik üretmeye başladı.

Twitch'te Türkiye’de en fazla izleyiciye kitlesine ulaşan hesaplar arasında yer alan Jahrein, Youtube’da 450 bin civarı abone sayısına sahiptir. 8 saate varan yayınlarıyla geniş bir kitleye ulaşan Jahrein, canlı yayında Erzurum oyununu oynadı.

Jahrein kimdir kaç yaşında ve gerçek adı nedir

Bu oyunu oynarken oyundaki beğenmediği noktalardan ve hatalardan bahseden Jahrein, oyundaki mekanikleri beğenmediğini, oyunun çok basit bir şekilde yapıldığını ve bazı görsellerin diğer oyunlardan kopyalanmış olabileceğini iddia etti. Odun toplarken kütüğe vurduğunda hiçbir parçalanma animasyonun olmaması ve yönünü ters yöne çevirse dâhi kütüğe vurmayı sürdürmesi gibi detayları anlatan Jahrein, oyunda bir ayı saldırısında silahla ayıyı vurmasına karşın öldükten sonra oyundan çıkarak oyunun Türk oyun tarihinin en iyi yapımlarından biri olduğunu savundu.

Cami ve muhtelif evlere yaklaşıldığında çalan saz ezgisinin bu yıl Game Awards’ta en iyi ses/soundtrack alanında birinciliğe yerleştireceğine inandığını söyleyen Jahrein, oyunun başlangıcının harika olduğunu söyledi.

Oyunda Erzurum köylerine çok meteor yağdığını ve gökte kuzey ışıkları oluştuğu bilgisini paylaşan Jahrein, imamın mezarının kazıldığı sahnede gözyaşlarını tutamadığını kaydetti.

Çocukken annesinin köy evinde ne hissediyorsan aynısını hissettiğini aktaran Jahrein, sobanın yakılmasına rağmen odanın ısınmadığını ve karakterinin donmaya başladığını anlattı. Donmaya başladığını sol alttaki donma göstergesinden anlattığına işaret eden Jahrein, 4-5 domdom mermisi sıkmasına karşın ayının güçlü pençeleriyle her yerini parçaladığını belirtti.

Bu sahnenin gerçekçiliğinden de bahseden Jahrein, aylarca bununla ilgili kâbuslar görebileceğini vurguladı. Jahrein, bu yapım için teşekkür etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Başlarına talih kuşu kondu! Oturdukları yerden milyoner oldularBaşlarına talih kuşu kondu! Oturdukları yerden milyoner oldular
İnek Şaban filmi nerede ve ne zaman çekildi?İnek Şaban filmi nerede ve ne zaman çekildi?
Yıllar sonra buluştular! Aliş ve Ayşe'nin değişimiYıllar sonra buluştular! Aliş ve Ayşe'nin değişimi
Anahtar Kelimeler:
Erzurum İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'nin kanı donmuştu! 2 çocuğu öldüren caninin ilk sözleri

Türkiye'nin kanı donmuştu! 2 çocuğu öldüren caninin ilk sözleri

'Hafta sonu tamamen kapanabilir, yüz yüze eğitim kalkabilir'

'Hafta sonu tamamen kapanabilir, yüz yüze eğitim kalkabilir'

'Çakal Carlos...' Seren Serengil'den olay iddia!

'Çakal Carlos...' Seren Serengil'den olay iddia!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ekonomik Reform Paketi'ni açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ekonomik Reform Paketi'ni açıkladı

Meteoroloji tarih verip duyurdu: Yağmur ve kar geri dönüyor

Meteoroloji tarih verip duyurdu: Yağmur ve kar geri dönüyor

Taksim'de yolda yürüyen kadına kapkaç şoku

Taksim'de yolda yürüyen kadına kapkaç şoku

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Yeni iç çamaşırı açıklaması! 'Onun yerine...'

Yeni iç çamaşırı açıklaması! 'Onun yerine...'

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Sibel Can'dan flaş Karahan Çantay hamlesi!

Sibel Can'dan flaş Karahan Çantay hamlesi!

Cem Garipoğlu sorusuna sert yanıt

Cem Garipoğlu sorusuna sert yanıt

Müge Anlı'da ekran kazası! Fark etmeden devam etti

Müge Anlı'da ekran kazası! Fark etmeden devam etti

Diğer Haberler

Gelinim Mutfakta Ayten kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında? Kaynanası Neriman hanım kimdir?

Gelinim Mutfakta yarışmacısı Ayten'den rekor

Deniz Çakır'ın elektrikli bisikleti çalındı! Çalan kişi erkek hemşire çıktı

Deniz Çakır'ın elektrikli bisikleti çalındı! Çalan kişi erkek hemşire çıktı

Yağmur Tanrısevsin kimdir, kaç yaşında ve bir hastalığı var mı? Koronavirüse mi yakalandı?

Yağmur Tanrısevsin kimdir, koronavirüse mi yakalandı?

Berkay kimdir, kaç yaşında ve evli mi? Hayat hikâyesi nedir?

Berkay kimdir?

Yıllar sonra ortaya çıktı! İşte Müslüm Gürses'in askerlik fotoğrafı

Yıllar sonra ortaya çıktı! İşte Müslüm Gürses'in askerlik fotoğrafı

Kod Adı: Olympus filmi oyuncuları kimdir? Hangi ülkenin?

Kod Adı: Olympus filmi oyuncuları kimdir?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.