Jahrein kimdir, kaç yaşında ve nereli? Jahrein’in gerçek adı nedir?

Oyunda çalan müziğin, kütükleri kesme sahnesinin çok iyi ayarlandığını söyleyen Jahrein, sobanın odayı ısıtmamasının da kendisini eskilere götürdüğünü aktardı. Erzurum oyununda ayıyla karşılaşmasından da bahseden Jahrein, yaşadığı mücadelenin kendisini çok etkilediğini belirtti.

JAHREİN KİMDİR, GERÇEK ADI NEDİR?

Gerçek ismi Ahmet Sonuç olan Jahrein, sosyal medyada yaptığı canlı yayınlarla tanındı. Sosyal medya fenomeni olan Jahrein, Twitch yayınlarında kısa süre içerisinde binlerce aboneye ulaşmayı başardı.

Gamerlık (Oyuncu) ve yayıncılık kariyerine kısa süre önce sunuculuğu da ekleyen Jahrein, yaptığı Twitch yayınlarıyla Hadi’nin ‘Gamer özel’ bölümlerini de sunmaya başladı.

1988’de İstanbul’da doğan Jahrein, okul senelerinin arkasından Polonya’ya yerleşti. Kısa bir süre burada kalan Jahrein, Youtube yayıncılığının popüler olmaya başladığı zamanlarda ilk başta Youtube’a arkasından da Twitch’e içerik üretmeye başladı.

Twitch'te Türkiye’de en fazla izleyiciye kitlesine ulaşan hesaplar arasında yer alan Jahrein, Youtube’da 450 bin civarı abone sayısına sahiptir. 8 saate varan yayınlarıyla geniş bir kitleye ulaşan Jahrein, canlı yayında Erzurum oyununu oynadı.