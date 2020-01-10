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  4. Jailson: Fenerbahçe'de kalmak istiyorum

Jailson: Fenerbahçe'de kalmak istiyorum

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 10.01.2020 14:52 | Son Güncelleme

Fenerbahçe’nin Brezilyalı futbolcusu Jailson, transferle ilgili olarak, "Öncelikle bu tarz kararları menajerime bırakıyorum. Ben burada kalmak istiyorum, asla gitmek istemem. Ailem ve ben burada mutluyuz" dedi.

Jailson: Fenerbahçe'de kalmak istiyorum

Fenerbahçe devre arası kamp çalışmalarını Antalya Belek’te sürdürüyor. Çalışmalar sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan sarı-lacivertlilerin Brezilyalı futbolcusu Jailson, devre arası kampının çok önemli olduğunu ifade ederek, "Bir dönem daha fazla çalışmak için, hocamızın bizden istediklerini yerine getirebilmek için önemli. Bizim en büyük hedefimiz ikinci yarıya daha güçlü şekilde hazırlanıp hedefimiz olan şampiyonluğa ulaşmak" diye konuştu.

"NEREDE İHTİYAÇ OLURSA OYNARIM"

Hem stoper hem de orta sahada görev almasıyla ilgili sorulan soruya Jailson, “Ben orijinal olarak orta saha oyuncusuyum. Ama ben hocamın nerede ne zaman ihtiyacı olursa hazırım. Savunma pozisyonuna her geçen gün daha çok adapte oluyorum. Ben her zaman elimden gelenin en iyisini yaparım. Konsantre bir şekilde çalışıyorum" cevabını verdi.

Çaykur Rizespor maçında attığı golle ilgili de konuşan Brezilyalı futbolcu, "Gol için çok mutluyum bizim için çok önemliydi. Şampiyonluk yolunda alınabilecek her galibiyet bizim içim çok önemli her idmandan sonra takım olarak bitiricilik çalışmaları yapıyorum" ifadelerini kullandı.

'Rodrigues mi sen mi daha hızlısın' sorusuna cevap veren 24 yaşındaki futbolcu, "O gerçekten mükemmel bir futbolcu çok hızlı. Hız konusunda onunla yarışamam" dedi.

"GUSTAVO İLE AYNI FORMAYI GİYMEK BİR ONUR"

Takıma sezon başında transfer olan Gustavo hakkında görüş belirten Jailson, “Milli takımda oynadığı zamanlardan beri takip ettiğim bir oyuncuydu. Bayern, Marsilya kariyeri elde etti. Çok tecrübeli bir oyuncu. Onunla aynı formayı giymek benim için bir onur. Ben de gerçekten minnettarım, çok mutluyum. Bana gerçekten yardım ediyor. Futbolumu geliştirmek için sürekli konuşuyor” ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE LİGİ REKABETLİ"

Süper Lig’in durumu ile ilgili Jailson, “Türkiye liginin rekabetinin ne seviyede olduğunu biliyoruz. 4-5 takım şampiyonluk için savaşacaktır. Konsantre olup işimizi yapacağız ki taraftarımıza hak ettiği şampiyonluğu verelim” şeklinde konuştu.

"BURADA KALMAK İSTİYORUM"

Transfer döneminde kendisiyle ilgilenen kulüpler olduğunun belirtilmesi üzerine Brezilyalı futbolcu, "Öncelikle bu tarz kararları menajerime bırakıyorum. Ben burada kalmak istiyorum, asla gitmek istemem. Ailem ve ben burada mutluyuz. Kontratımın sonuna kadar kalmak istiyorum. Burada bir şampiyonluk kazanıp Fenerbahçe tarihine geçmek istiyorum" açıklamasını yaptı.

(İHA)

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