Jailson: Fenerbahçe'de kalmak istiyorum

Fenerbahçe devre arası kamp çalışmalarını Antalya Belek’te sürdürüyor. Çalışmalar sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan sarı-lacivertlilerin Brezilyalı futbolcusu Jailson, devre arası kampının çok önemli olduğunu ifade ederek, "Bir dönem daha fazla çalışmak için, hocamızın bizden istediklerini yerine getirebilmek için önemli. Bizim en büyük hedefimiz ikinci yarıya daha güçlü şekilde hazırlanıp hedefimiz olan şampiyonluğa ulaşmak" diye konuştu.

"NEREDE İHTİYAÇ OLURSA OYNARIM"

Hem stoper hem de orta sahada görev almasıyla ilgili sorulan soruya Jailson, “Ben orijinal olarak orta saha oyuncusuyum. Ama ben hocamın nerede ne zaman ihtiyacı olursa hazırım. Savunma pozisyonuna her geçen gün daha çok adapte oluyorum. Ben her zaman elimden gelenin en iyisini yaparım. Konsantre bir şekilde çalışıyorum" cevabını verdi.

Çaykur Rizespor maçında attığı golle ilgili de konuşan Brezilyalı futbolcu, "Gol için çok mutluyum bizim için çok önemliydi. Şampiyonluk yolunda alınabilecek her galibiyet bizim içim çok önemli her idmandan sonra takım olarak bitiricilik çalışmaları yapıyorum" ifadelerini kullandı.