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Jake Gyllenhaal o rolü oynadığı için pişman olduğunu söyledi

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 02.07.2019 08:47 | Son Güncelleme

Yakışıklı aktör Jake Gyllenhaal, yıllar sonra o filmde rol aldığı için pişman olduğunu açıkladı.

Jake Gyllenhaal o rolü oynadığı için pişman olduğunu söyledi

Neden henüz bir Oscar ödülü olmadığını şaşkınlıkla karşıladığımız yetenekli aktör Jake Gyllenhaal, dönem filmi Pers Prensi: Zamanın Kumları filminde rol aldığı için pişman olduğunu açıkladı. Oyuncu bir aileden gelen aktör bu açıklamayı, ülkemizde 5 Temmuz’da vizyona girmeye hazırlanan Spider-Man: Far From Home filmi için düzenlenen basın toplantısında açıkladı.

Yönetmen Stephen Gyllenhaal ve senarist Naomi Achs'in oğlu, oyuncu Maggie Gyllenhaal'un da kardeşi olan yakışıklı aktör, Yahoo ile yaptığı röportajda gelen soruyu tüm samimiyetiyle yanıtladı.
"Pers Prensi: Zamanın Kumları" filminin ardından gişe hiti filmlere çekingen yaklaşıp yaklaşmadığı sorusunu alan yakışıklı oyuncu Jake Gyllenhaal zamanında o rolü kabul etmesinin bir hata olduğunu söyledi. "Sanırım o filmden çok şey öğrendim" diye oyuncu, "Seçtiğim roller ve neden onları seçtiğim konusunda ince eleyip sık dokumak için çok zaman harcıyorum." diye belirtti. "Bir noktada ayağa kalkıp 'Bu benim için doğru değildi' ya da 'Bu rol pek de bana uymuyor' demeye mecbursunuz. Bunun gibi uyan ve uymayan bir sürü rol var." diyen oyuncu, rolü aldığı için pişmanlığı dile getirdi.

"Pers Prensi: Zamanın Kumları" vizyona girdiği dönem, Jake Gyllenhaal'un canlandırdığı rolün İran kökenli bir oyuncunun canlandırması gerektiği yönünde eleştirilere maruz kalmıştı. Hollywood'un etnik kökenleri yok sayarak, sırf popüleriteleri yüzünden beyaz oyuncuları bu tarz rollere getirilmesi son yıllarda büyük tepkilere yol açıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Pers Prensi: Zamanın Kumları Jake Gyllenhaal Maggie Gyllenhaal

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