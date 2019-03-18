James Bond elektrikli Aston Martin’e binecek

Ancak şu bir gerçek ki bir yerde gizli servis ajanı denildiğinde şüphesiz herkesin aklına ilk olarak James Bond gelir. Zihinlerimize oturmuş olan bu M16 ajanı her zaman majesteleri ve Birleşik Krallık’ın hizmetindedir. Bu değerler için gözünü bile kırmadan öldürür ve gerekirse ölür. Tüm bunların yanı sıra zekidir, yakışıklı ve karizmatiktir; oldukça iyi giyinir, iyi silah kullanır ve iyi dövüşür. Daha da önemlisi çok iyi araba kullanır. Ama bu araba kesinlikle V12 gibi güçlü bir motora sahip hızlı ve son derece pahalı bir Aston Martin olmadır. Aksi bir ihtimal düşünülemez.

Tüm dünyada merakla ve büyük bir hayranlıkla takip edilen bu kült film serisinin merakla beklenen 25. filmi beş yıl aranın ardından 2020 yılında gelecek. James Bond’u ise dört filmdir olduğu gibi İngiliz aktör Daniel Craig canlandıracak ve tahminen bu onun son görevi olacak. Başarılı aktör Daniel Craig için jübile niteliğinde olacak beşinci ve son film aynı zamanda ona çok farklı bir deneyim de yaşatacak. Çünkü Craig, bu kez 430 beygir gücündeki DB10’un ya da 510 beygirlik DBS V12’nin direksiyonuna oturmayacak. Bunların yerine elektrikli bir Aston Martin’in direksiyonuna geçecek.