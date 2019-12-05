"James Bond'un düştüğü köprü"nün ışıklandırması bir ayda tamamlanacak

Çeşitli dizi ve film setlerini de ağırlayan Varda Köprüsü'nü, gece karanlığından kurtulduğunda ziyaretçilerin bölgeyi günün her saati gezmesi amaçlanıyor.

Köprünün aydınlatma çalışmalarının yaklaşık bir ayda tamamlanmasıyla, bölgede hem turizmin hareketlenmesi hem de Varda Köprüsü'nün bilinirliğinin arttırılması planlanıyor.

Bir asırdan fazla süredir kullanılan taştan ve çelik örme tekniğiyle yapılmış, 200 metre uzunluğunda ve 100 metre yüksekliğindeki köprü için Adana Valiliğinin çalışmasıyla ışıklandırma projesi hayata geçiriliyor.

İBRAHİM ERİKAN - Adana'nın Karaisalı ilçesinde 1912'de Almanlar tarafından inşa edilen ve "James Bond" serisinin "Skyfall" filminin aksiyon sahnelerinin de çekildiği Varda Köprüsü'nün ışıklandırılması çalışmaları, hazırlanan projeyle yaklaşık bir ayda tamamlanacak.

- "İnsanlar Varda Köprüsü'ne hem gündüz hem gece gidebilecekler"

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Varda Köprüsü'nün hem tarihi hem de mimarisiyle bölgedeki en önemli yapılardan birisi olduğunu söyledi.

Varda Köprüsü'nü turizme kazandırmak için yaptıkları çalışmalara değinen Demirtaş, şöyle konuştu:

"Şu anda ihalesine çıktık. İnşallah en kısa zamanda çalışmaya başlayacağız ve buranın aydınlatmasını yapacağız. Varda Köprüsü'nün gece aydınlatmasıyla çok muhteşem olacağını düşünüyorum. İnşallah çalışmamıza yakında başlayacağız. İnsanlar Varda Köprüsü'ne hem gündüz hem gece gidebilecekler. Gecesi ayrı bir güzellik, gündüzü de ayrı bir güzellik olacak."

Demirtaş, Varda Köprüsü ve yakınındaki Belemedik Tabiat Parkı'nın bazı filmlere ve dizilere de ev sahipliği yaptığını anımsatarak, "Aydınlatmanın buna da çok ciddi etkisi olacak. Aydınlatmayla, dizilerin burada gece çekilebileceğini tahmin ediyorum." ifadesini kullandı.

- Varda Köprüsü'nün tarihi

Berlin-Bağdat demir yolunun ulaşımı için Adana'nın Karaisalı ilçesinde, 1912'de inşa edilen ve halen kullanılan Varda Köprüsü, "mühendislik harikası" olarak nitelendiriliyor.