James Dyson Ödülü'nün uluslararası 20 finalisti açıklandı

İSTANBUL (AA) - Küresel sorunları benzersiz yöntemlerle çözmek için tasarlanan icatları kapsayan James Dyson Ödülü'nün uluslararası 20 finalisti belirlendi.

Dyson açıklamasına göre, şirkette yer alan 15 mühendis, bilim insanı ve tasarımcı, bu yılın "uluslararası ilk 20 listesini" seçmek için bir araya geldi.

Dünya genelinde 87 James Dyson Ödülü ulusal finalistini inceleyen ekip, küresel sorunları benzersiz yöntemlerle çözmek için tasarlanan icatlar arasından en iyi 20'yi belirleyerek uluslararası finalistleri açıkladı.

İrlanda'dan Singapur'a, çocuklar için geliştirilmiş bir çarpım tablosundan egzama kaşıntısı için tasarlanmış çözümlere kadar uzanan uluslararası icatlar arasında "Agro Biomaterials", "AgZen-Cloak", "Airy Scoliosis Brace", "Argo", "Banoo", "Brakong", "CareRare", "Dotplot", "Hatch", "Ivvy", "Low Temperature Evaporation", "Meadu", "Polyformer", "Proteus Controller", "R2Home", "Rehabit", "Rollerball Itch Relief", "SmartHeal", "Somnum" ve "TrashBoom" yer aldı.

James Dyson Ödülü'nün uluslararası ilk 20 finalistleri arasından kazananlar, 16 Kasım'da açıklanacak.

- "Dünyanın dört bir yanındaki gençler icatların asla durmadığını kanıtlıyor"

Açıklamada görüşleri yer alan Dyson Tasarım Müdürü Lucy Harden, en zor problemleri çözme yeteneğine sahip, dünyanın dört bir yanındaki öğrenci ve genç mühendislerin, icatların asla durmadığını kanıtlamaya devam ettiğini bildirdi.

James Dyson Ödülü'nün ilk 20 listesinin küresel sorunları benzersiz yöntemlerle çözmek için tasarlanan icatları kapsadığını kaydeden Harden, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Listede yer alan, nehirlerdeki plastik atıkları yönlendirmek için yüzen bir bariyer veya göğüs sağlığı kontrol cihazı gibi fikirler, küresel arenada büyük ses getiriyor ve potansiyel yaratıyor. Tüm başvuruları okuduğumda inanılmaz miktarda sıkı çalışma ve çabayı görmek gerçek bir ayrıcalıktı. İlk 20 listesine kimin girmesi gerektiği konusunda meslektaşlarımla tartışmak da keyifli bir süreçti, paneldeki çeşitlilik bazı harika sohbetlere de yol açtı."

- "Her yıl artan düşünce çeşitliliği James Dyson Ödülü'nü heyecanlı kılıyor"

Dyson baş mühendislerinden Kay Yeong da şirkette, geliştirilen harika fikirlerin düşünce ve deneyim çeşitliliğinden geldiğine inanıldığını bildirdi.

Yeong, "Dünyanın dört bir yanından gelen, özellikle daha önce farkında olmadığım sorunları vurgulayan çeşitli zorlukları görmek her zaman büyüleyici olmuştur. Farklı yerlerden başvuranların benzer problemlere odaklanmaları, ancak bunları çözmek için çok farklı yaklaşımlar benimsemeleri harika. Her yıl artan düşünce çeşitliliği James Dyson Ödülü'nü her zaman heyecanlı kılıyor." açıklamasında bulundu.