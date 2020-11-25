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Jamie Dornan Synchronic’te doktorluğa soyundu

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Jamie Dornan ve Anthony Mackie'nin başrollerini paylaştığı Synchronic’ten yeni kareler paylaşıldı.

Jamie Dornan Synchronic’te doktorluğa soyundu

Grinin Elli Tonu serisiyle adını tüm dünyaya duyuran Jamie Dornan başrollerini Anthony Mackie ile paylaştığı bilimkurgu, korku yapımı Synchronic’ten yeni kareler yayınlandı. Empire Magazine'e özel olarak yayınlanan görselde filmin bilim kurgu kısmını oluşturan maddenin etkilerini görüyoruz. Filmin yönetmenliğini 2017 yılında hayata geçirdikleri The Endless'ın ardından mola veren Justin Benson ile Aaron Moorhead üstleniyor.

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Jamie Dornan'ın yanı sıra Senkronik'in oyuncu kadrosunda Katie Aselton, Ally Ioannides, Bill Oberst Jr., Natasha Tina Liu gibi isimler bulunuyor.

SYNCHRONİC KONUSU

New Orleans’da sağlık görevlisi olan Steve ve Denis, uzun zamandır birlikte çalışan iki yakın arkadaştır. Bir dizi tuhaf vakaya çağırılan Steve ve Denis, karşılaştıkları korkunç tablonun bir uyuşturucu madde ile bağlantılı olduğunu düşünür. İkili bu gizemin peşine düştüğü sırada Dennis’in kızı gizemli bir şekilde ortadan kaybolur. Bu durum ardından bildiği her şeye meydan okuyan Steve, çok geçmeden korkunç bir gerçekle yüzleşmek zorunda kalır.

23 Ekim tarihinde vizyona girmesi beklenen Synchronic, koronavirüs salgınının engellerine takılmıştı. Yeni tarihe göre 29 Ocak'ta sinemalarda ve dijital olarak gösterime girecek. Ülkemizdeki geleceği ise belli değil.

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