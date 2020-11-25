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Muhtemelen bu resimdeki tüm maskeleri bulamazsınız

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Bu resimde tam 24 tane maske var. Muhtemelen tüm maskeleri bulamayacaksınız. Maskeleri aramaya başlamadan önce denemeniz için bir yol önerebiliriz.

Muhtemelen bu resimdeki tüm maskeleri bulamazsınız

Resimde gizli 24 maske var. 24 maskenin tamamını bulmakta sorun mu yaşıyorsunuz? Bu tarz bulmacalarda ustalık seviyesine gelmiş kişiler bile buradaki 24 maskeyi bulmakta zorluk yaşayabilir. Tüm maskeleri bulamıyor olmamızın bir nedeni var. Çünkü; beynimiz onları görmeyi yasaklıyor.

New York'taki SUNY Downstate Tıp Merkezi'nden (SUNY Downstate Medical Center) sinirbilimci olan Susana Martinez-Conde, zihnimizin bir kerede aynı anda ancak bu kadar çok şeye odaklanabileceğini söylüyor.

İLGİSİZ NESNELER FİLTRELENİYOR

Görsel kortekslerimizdeki nöronlar sınırlı bant genişliğine sahiptir. Beynimiz gördüğümüz her ayrıntıyı algılamaya çalışırsa, zaman içinde ölümle yaşamı ayırt etmekte zorlanırdık. Bu yüzden beynimiz ilgisiz nesneleri filtreleyerek sadece aradığımız şeye odaklanır.

Karşıdan karşıya geçerken dikkat ettiğimiz tek şey bize doğru hızla gelen arabalardır. Etrafınızda olup biten diğer şeyler gözden kaçar gider.

CEVAPLAR AŞAĞIDA

Yukarıdaki bulmacayı çözmek için dikkatinizi her seferinde küçük bir bölüme odaklayın. Aksi takdirde kafanız resmin en büyük kısımlarına kilitlenecek ve diğer her şeyi bulanıklaştıracaktır.

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