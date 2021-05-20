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Jamshid Sagatov kimdir, nereli ve kaç yaşında? Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi Cebe kimdir, ne zaman yaşadı ve nereli?

20.05.2021 16:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taşkent Devlet Sanat Enstitüsü'nden mezun olan ve müzik, dublaj, oyunculuk gibi alanlarla ilgilenen oyuncu Jamshid Sagatov , ATV'de ekrana gelecek olan Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinde Cebe karakterine hayat verecek. Peki Jamshid Sagatov kimdir, nereli ve kaç yaşında? Cebe kimdir, ne zaman yaşadı ve nereli? İşte yanıtı...

Jamshid Sagatov kimdir, nereli ve kaç yaşında? Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi Cebe kimdir, ne zaman yaşadı ve nereli?

Pek çok farklı yapımda yer alan ve müzik, dublaj, oyunculuk gibi alanlarla ilgilenen oyuncu Jamshid Sagatov , ATV'de yayınlanacak olan Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinde Cebe karakterini üstlenecek. Peki Jamshid Sagatov kimdir?

JAMSHİD SAGATOV KİMDİR?

Oyuncu Jamshid Sagatov, Taşkent Devlet Sanat Enstitüsü'ne 1999 senesinde kayıt olmuş ve 2004 yılında mezun olmuştur. Taşkent'te yaşamını sürdüren oyuncu 1.83 cm boyundadır, 85 kilodur ve göz rengi kahverengidir. Müzik, dublaj, at binme, eskrim ve modern dans ile de ilgilenen Sagatov; Rusça, Özbekçe ve Türkçe bilmektedir. Yakın süreçte ATV ekranlarında yayınlanacak olan Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinin kadrosunda yer alarak dizide Cebe karakterine hayat verecektir.

JAMSHİD SAGATOV ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

2020 - Tarihi dizi, Mendirman Jalolidin - Cengiz Han'ın Ordusu dizisinden
General Jebe Yardımcı rol Yönetmen: Mehmet Bozdağ

2018 - Tarihi film, Elparvar - Savaşçı Talgati Uzun metrajlı film
Yardımcı rol Yönetmen: Abduvohid Ganiev

2015 - Tugun - Dolandırıcı Bakhtiyor dizisi
Ana bölüm Yönetmen: Akmal İbrahimov

JAMSHİD SAGATOV ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI

2019 Jalolidin Manguberdi - Cengiz Han Tiyatrosu: Turon
2005 Müzikaller - Başrol oyuncusu ve şarkıcı Tiyatro: Ilkhom

BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN DİZİSİ CEBE KİMDİR?

bozkir-arslani-celaleddin-cebe-kimdir

Moğolca: Zev olarak bilinen Cebe, 23 Mayıs 1223 tarihinde doğmuştur ve Cengiz Han'ın en önemli Noyanlarından birisidir. Cengiz Han zamanında Targudai Khiriltug'un liderliği altında olan Taichud kabilesinin Besud klanına mensuptur. Cebe Cengiz Han'ın imparatorluğunun topraklarının geliştirilmesinde oldukça önemli bir rol oynayan Cebe, Cengiz Han'ın generali olarak tarihteki önemli rolüne rağmen hakkında pek fazla kaynak ya da biyografi bulunmamaktadır. Cebe düşman askeriyken Cengiz Han onu kendi ordusuna katmış ve onu dünyanın en büyük generallerinden biri haline getirmiştir. Alışılagelmişin dışında ve cürretkar hamleleri ile bilinen Cebe, "Tarihteki en büyük süvari generali" şeklinde adlandırılmıştır.

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