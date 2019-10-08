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Jandarma, kadınlar için hazırladığı özel klibi sosyal medyada yayınlandı

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
VİDEO  | 08.10.2019 18:06 | Son Güncelleme

Jandarma Genel Komutanlığı başta Türk kadınları olmak üzere bünyesinde bulunan kadın personeller için özel hazırladığı klibi sosyal medya hesabı üzerinden yayınladı.

İçişleri Bakanlığı’na bağlı Jandarma Genel Komutanlığı “Cepheyse cephe, görevse görev diyen, tarihten ilham alan, geleceğe ilham veren kadınlarımız için" düştüğü not ile paylaşım yaptığı klipte Türk kadını başta olmak üzere Komutanlık bünyesinde görev alan personellere jest yaptı. Jandarmanın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda kadın personellerin çalışmalarına dair anlar bulunuyor. Öte yandan klipte Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kadınlar için kullandıkları ifadelere de yer verildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Jandarma Jandarma Genel Komutanlığı

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