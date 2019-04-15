Jandarma uzman erbaş başvuru sonuçları açıklanıyor! Uzman erbaş başvuru sorgulaması nasıl yapılır?

Jandarma Genel Komutanlığının, ihtiyaçları doğrultusunda yaptığı uzman erbaş alımı için gerçekleştirilen başvurular 4 Nisan 2019 tarihinde sona erdi. Bu tarihe kadar başvuruda bulunmuş olan adaylar, komutanlık tarafından yayımlanan kılavuza göre sonuçların açıklanacağı gün olan 15 Nisan 2019’u beklemeye başladı.

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Uzman erbaş başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Söz konusu uzman erbaş alımı için komutanlık tarafından paylaşılan kılavuzda sonuçların 15 Nisan 2019 tarihinde açıklanacağı belirtilmiş. Ancak henüz herhangi bir resmi açıklama yok. Sonuçların henüz adaylarla paylaşılmamış olma sebebi, teknik bir aksaklık dolayısıyla olabilir. Ancak takvimde belirtilmiş olan tarihlerin sarkmaması adına sonuçların birkaç gün içerisinde mutlaka açıklanması bekleniyor. Ön başvurusu kabul edilip seçim aşaması faaliyetlerine davet edilen uzman erbaş adaylarının önünde, zorlu bir süreç yer alıyor.

