Jandarma’dan Covid-19 denetimi

Malatya’da Jandarma tarafından Covid-19 tedbirleri kapsamında bir haftada 65 kişi hakkında 161 bin 260 TL idari para cezası kesildi.

Jandarma yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbir ve denetimlerini sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, 4 - 10 Ocak 2021 tarihleri arasında Covid-19 uygulamaları kapsamında; sosyal mesafe kuralına uymayan 7 şahsa 24 bin 283 TL, maske takma kuralına uymayan 25 şahsa 22 bin 500 TL, sokağa çıkma ihlali yapan 33 şahsa 114 bin 477 TL olmak üzere toplam 65 kişi hakkında 161 bin 260 TL idari para cezası kesildi.

Ayrıca, asayiş uygulamaları sonucunda çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 116 şahıs yakalanarak, şahıslar hakkında gerekli idari ve adli işlemler yapıldı.

