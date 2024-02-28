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Jandarmadan kaçak tütün satıcılarına baskın

İHA İHA
28.02.2024 13:52
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Samsun’un Bafra ilçesinde kaçak tütün satışı yapan şahıslara jandarma tarafından operasyon düzenledi.

Jandarmadan kaçak tütün satıcılarına baskın

Edinilen bilgiye göre, İ.P. ve D.P. isimli şahısların kaçak tütün ürünleri sattıkları bilgisini alan Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ve Bafra Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri ortak çalışma yaptı. Jandarma ekiplerince şahısların evlerinde eş zamanlı yapılan aramada 1 adet elektrikli sigara sarma makinesi, 1 adet elektrikli sigara sarma makinesine bağlı kompresör, 4 bin dal sahte bandrollü boş makaron, 100 dal tütün doldurulmuş makaron ve 4 kg. tütün ele geçirildi.
Olayla ilgili adli tahkikata başlanıldı.

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