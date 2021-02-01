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Jandarmadan kaçak tütün ve sigara operasyonu

01.02.2021 12:07 | Son Güncelleme:
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Jandarmadan kaçak tütün ve sigara operasyonu

Kütahya’nın Simav İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı operasyonda çok miktarda kaçak tütün ve sigara ele geçirildi.Simav İlçe Jandarma Komutanlığı ve Simav 9.

Kütahya’nın Simav İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı operasyonda çok miktarda kaçak tütün ve sigara ele geçirildi.
Simav İlçe Jandarma Komutanlığı ve Simav 9. Trafik Timi tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, M.Ç. (57) isimli şahsın aracıyla Simav ilçesine bağlı köylere sipariş usulü ile içi tütün doldurulmuş makaron (sigara) satışı yaptığı bilgisine ulaşıldı.
Ekipler tarafından M.Ç. isimli şahsın kullandığı araçta yapılan aramada,18 kilo kıyılmış tütün, 83 paket 200’lük kutu içerisinde satışa hazır vaziyette 16 bin 600 adet ve 319 paket 20’li poşet içerisinde 6 bin 380 adet satışa hazır sigara, toplamda 22 bin 980 adet içerisine tütün doldurulmuş makaron (sigara), 1 adet elektronik terazi, 10 adet tütün sarma aparatı, 43 paket 200’lük doldurulmamış boş vaziyette boş makaron sigara,146 adet makaron sigara sarma yaprak kağıt (paket halinde) ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.Ç işlemlerinin ardından Savcılığa sevk edildi.

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