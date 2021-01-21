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Jandarmadan sokak hayvanlarına yem

21.01.2021 01:01 | Son Güncelleme:
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Balıkesir ve ilçelerinde jandarma ekipleri sokak hayvanlarını korunma ve beslenmesi için ekip oluşturdu.Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, sokak hayvanlarının korunması ve beslenmesi maksadıyla Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından Kepsut İlçesinde sokak hayvanlarının korunması ve beslenmesine yardımcı oldular.

Balıkesir ve ilçelerinde jandarma ekipleri sokak hayvanlarını korunma ve beslenmesi için ekip oluşturdu.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, sokak hayvanlarının korunması ve beslenmesi maksadıyla Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından Kepsut İlçesinde sokak hayvanlarının korunması ve beslenmesine yardımcı oldular. Jandarma ekipleri, Kepsut’un Kışla mevkiinde metruk bir binanın yanında soğuktan donmak üzere olduğu görülen bitkin vaziyette iki sokak hayvanını besledi ve gerekli kontrol ve muayenelerinin yapılması amacıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin Ovaköy’de bulunan geçici hayvan bakımevine teslim etti.

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Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!

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