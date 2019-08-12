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Jandarmadan sürücülere baklava ikramı

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 12.08.2019 08:17 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Emet İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş ve Trafik ekipleri, yol kontrol uygulamasında sürücülere baklava ikram edip bayramlarını kutladı.

Jandarmadan sürücülere baklava ikramı

Sürücüler, kendilerine ehliyet ve ruhsat sorulmasını beklerken, Jandarmanın emniyet kemeri uyarısı ve baklava ikramı şaşkınlığa neden oldu.

Emet ilçesi Otogar Kavşağı’nda yapılan uygulamada, sürücüler jandarma ekipleri tarafından kontrol noktasında durduruldu. Uzman erbaşlar ve subaylar tarafından sürücülerin bayramları kutlandı, trafik kurallarına uyulması ve emniyet kemerinin önemi anlatıldı.

'EHLİYET RUHSAT HAZIRLARKEN TATLI İKRAM EDİLDİ'

baklava

Uygulamadan son derece memnun kaldıklarını belirten sürücüler, ’’Biz rutin uygulama zannediyorduk. Ehliyet ruhsat hazırlarken tatlı ikram edildi. Çok güzel bir uygulama ile karşılaştık. Onlar olmasa huzur ve güven olmaz. Olması gereken bu. Bu milletin onlara ihtiyacı var. Bakış açımız bu olmalı. Ama bugün yolda, ama yarın dağda. Onlar olmadan olmaz’’ dediler.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Jandarma bayram baklava Kütahya

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