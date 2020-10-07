Jane Fonda, ABD seçimleri için özel bir egzersiz videosu hazırladı

80’li yıllara televizyonda yayınlanan aerobik videolarıyla hafızalara kazının 2 Oscar ödüllü Jane Fonda, hazırladığı yeni videoyla ABD vatandaşlarını ay vermeye davet etti. Ev egzersizleri konusunda bir ikon olan Jane Fonda’ya videosunda Kerry Washington, Amy Schumer, Ken Jeong, Orlando Bloom ve Katy Perry gibi isimler eşlik etti.

'OY VERME HAKKINIZI KULLANIN'

Özellikle iklim değişikliği protestolarında ön sıralarda olan 82 yaşındaki sanatçı Instagram’da yayınladığı videosunda, "Kalça kaslarınızı çalıştırın, dörtlülerinizi çalıştırın ve en önemlisi oy verme hakkınızı kullanın" dedi.

Başkanlığı boyunca ABD lideri Donald Trump'ı sert eleştiren isimlerden biri oldu ve geçen yıl iklim değişikliği ile ilgili bir tartışma sırasında CNN'e şunları söyledi: "Onu ne kadar erken durdurabilirsek o kadar iyi. Seçim yoluyla, görevden alma veya her neyse, o kadar iyi."

