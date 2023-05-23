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Jane'in Zaferi (G.I. Jane) filmi konusu nedir oyuncuları kimler? Her kadının izlemesi gereken filmler listesindeki Jane'in Zaferi konusu ve oyuncuları

23.05.2023 19:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Jane'in Zaferi (G.I. Jane) filmi konusu ve oyuncuları kullanıcılar tarafından araştırılıyor. 1997 yapımı ve Riddley Scot'un yönettiği, 1998’de sinemalarda olan G.I Jane filmi yayınlandığı dönemde büyük ilgi görmüştü. Özellikle Demi Moore hayranlarının büyük heyecanla izlediği film, bu akşam Beyaz TV'de yeniden izleyicisiyle buluşacak. Peki, Jane'in Zaferi (G.I. Jane) filmi konusu nedir oyuncuları kimler? İşte her kadının izlemesi gereken filmler listesindeki Jane'in Zaferi konusu ve oyuncuları

Jane'in Zaferi (G.I. Jane) filmi konusu nedir oyuncuları kimler? Her kadının izlemesi gereken filmler listesindeki Jane'in Zaferi konusu ve oyuncuları

Jane'in Zaferi filmi konusu itibariyle her kadının izlemesi gereken filmler listesinde yerini aldı. Bir kadının askeriye içerisindeki mücadelesinin anlatıldığı G.I Jane yani Jane'in Zaferi filmi, izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. İşte aksiyon severlerin ilgisini çekecek olan Jane'in Zaferi filmi konusu ve oyuncuları...

JANE'İN ZAFERİ (G.I. JANE) FİLMİ KONUSU NEDİR?

1997 Amerikan aksiyon drama filmi Jane'in Zaferi'nde Teğmen Jordan O’Neill, bu ekibe alınan tek kadın olarak tartışılmaktadır. Henüz erkeklerin bile iyi bir şekilde adapte olamadığı bir bölükte bir kadının barınabilmesi çok tehlikeli görülmektedir.

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Birliğin bir süre sonra başlayacak eğitimleri bile askerleri bir cehennemin içerisine bırakacaktır. Jordan’ın bu süreçten sağlam bir psikolojiyle çıkması mucizevî olacaktır. Eğitim henüz tamamlanmadan birliğin karşısına tamamlanılması gereken acil bir görev çıkar. Bu Jordan’ın kendisini ispatlayabilmesi için eşsiz bir şanstır.

JANE'İN ZAFERİ (G.I. JANE) OYUNCULARI KİMLER?

Demi Moore - Jordan O'Neill
Viggo Mortensen - Master Chief John James Urgayle
Anne Bancroft - Lillian DeHaven
Jason Beghe - Royce
Scott Wilson - C.O. Salem
John Michael Higgins - Chief of Staff
Daniel von Bargen - Theodore Hayes
Morris Chestnut - McCool

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James Caviezel - Slovnik
David Vadim - Cortez
Kevin Gage - Instructor Pyro
David Warshofsky - Instructor Johns
Angel David - Newberry
Boyd Kestner - Wickwire
Arthur Max - Barber
Josh Hopkins - Flea
Lucinda Jenney - Blondell
Harry Humphries - Artillery Instructor

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