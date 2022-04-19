Janset Paçal ile Tarkan Gözübüyük gecelerde: 26 yıldır el eleyiz

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; 'Yarım Elma' dizisindeki 'Yonca' karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Janset Paçal, dün akşam sevgilisi müzisyen Tarık Gözübüyük ile el ele Asmalımescit'te görüntülendi.

26 yıldır aşk yaşayan Paçal ve Gözübüyük, flaşların patlamasıyla kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Çift, "Arkadaşlar bu saatte bizi bu halde nasıl tanıdınız. Çok şaşırdık. Her şey yolunda. Gördüğünüz gibi Biz 26 yıldır el eleyiz. Biraz eğlenelim istedik. Şimdi de eve gidiyoruz." dedikten sonra kendilerini bekleyen taksiye binip uzaklaştı.

