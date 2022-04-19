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  4. Janset Paçal ile Tarkan Gözübüyük gecelerde: 26 yıldır el eleyiz

Janset Paçal ile Tarkan Gözübüyük gecelerde: 26 yıldır el eleyiz

19.04.2022 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Janset Paçal ile uzun süredir aşk yaşadığı müzisyen-yapımcı Tarkan Gözübüyük, önceki akşam Asmalımescit'te el ele objektiflere yansıdı. Flaşların patlamasıyla kısa süreli şaşkınlık yaşayan çift, "Arkadaşlar bu saatte bizi bu halde nasıl tanıdınız. Çok şaşırdık. Her şey yolunda. Biz 26 yıldır el eleyiz. Biraz eğlenelim istedik" ifadelerini kullandı.

Janset Paçal ile Tarkan Gözübüyük gecelerde: 26 yıldır el eleyiz

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; 'Yarım Elma' dizisindeki 'Yonca' karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Janset Paçal, dün akşam sevgilisi müzisyen Tarık Gözübüyük ile el ele Asmalımescit'te görüntülendi.

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26 yıldır aşk yaşayan Paçal ve Gözübüyük, flaşların patlamasıyla kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Çift, "Arkadaşlar bu saatte bizi bu halde nasıl tanıdınız. Çok şaşırdık. Her şey yolunda. Gördüğünüz gibi Biz 26 yıldır el eleyiz. Biraz eğlenelim istedik. Şimdi de eve gidiyoruz." dedikten sonra kendilerini bekleyen taksiye binip uzaklaştı.

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