Mynet Trend

Japon Harry Potter Halno Kujiraoka, süpürgesinin üstünde dünyayı geziyor!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
SEYAHAT  | 26.09.2019 16:08 | Son Güncelleme

Harry Potter gibi süpürgelerle dünyayı gezmeyi kim istemez ki? Bu havalı etkinlikten esinlenen Japon Halno Kujiraoka, nam-ı diğer Japon Harry Potter'ı, Instagram hesabında paylaştığı fotoğraflarla dikkatleri üzerine çekti. İşte, Japon Harry Potter'ının dünya turundan fotoğraflar...

Harry Potter kitaplarını ve filmlerini izleyen her insan kendini bir sihirbaz olarak hayal etmiştir. Her türlü sihri yapmak ya da pek çoğumuzun keşke sahip olsak dediği Nimbus 2000 süpürgelerle dünyayı gezmek çok havalı olmaz mıydı? Japon Halno Kujiraoka ise Harry Potter ve süpürgeyle uçmaya dair duyduğu hayranlığı Instagram hesabında paylaştığı uçan süpürge temalı fotoğraflarıyla gösteriyor.

İKONİK YAPILAR ÜZERİNDE UÇUYOR

Şimdiden birçok kişinin dikkatini çekmeyi başaran yaratıcı adam, Instagram hesabında takipçilerine takipçi katarken hem süpürgesiyle dünyanın en ikonik yapıları üzerinde uçuyor hem de fenomen olma yolunda ilerliyor. İşte Japon Harry Potter'ın süpürge üstünde gerçekleştirdiği dünya turundan manzaralar...


Samsun'da korkunç olay! Liseli genç 9'uncu kattan yere çakıldı! Samsun'da korkunç olay! Liseli genç 9'uncu kattan yere çakıldı!
İlginç olayların ülkesi! Burada nüfusun %95'i erkekİlginç olayların ülkesi! Burada nüfusun %95'i erkek
Dünyanın en yaşanılası yeri! İşte bilmeniz gerekenler...Dünyanın en yaşanılası yeri! İşte bilmeniz gerekenler...
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Harry Potter Seyahat dünya turu japon harry potter

En Çok Okunan Trend Haberler

'Kayıtta mısın? Çekin beni!' Sigara cezası yiyen sürücü öyle bir şey yaptı ki...

'Kayıtta mısın? Çekin beni!' Sigara cezası yiyen sürücü öyle bir şey yaptı ki...

Uyarı yapıldı! 5 yaşın altındaki çocuklar risk altında!

Uyarı yapıldı! 5 yaşın altındaki çocuklar risk altında!

Yataktan bomba deprem paylaşımı!

Yataktan bomba deprem paylaşımı!

Meteoroloji'den kritik uyarı! Saat verdi

Meteoroloji'den kritik uyarı! Saat verdi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

O kente giden tekne turu yapmadan dönmüyor

O kente giden tekne turu yapmadan dönmüyor

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Güney Korelilere Türkiye'yi tanıtarak meşhur oldu

Güney Korelilere Türkiye'yi tanıtarak meşhur oldu

Göbeklitepe'den sonra gözler oraya çevrildi

Göbeklitepe'den sonra gözler oraya çevrildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Medeniyetler şehri Mardin'de Kasım'a kadar yer yok!

Gece gerdanlık gündüz seyranlık! Akın akın gidiyorlar

İlginç olayların ülkesi Vatikan! Burada nüfusun %95'i erkek

İlginç olayların ülkesi! Burada nüfusun %95'i erkek

Dünyanın en yaşanılası yeri olan İsviçre hakkında daha önce duymadığınız bilgiler!

Dünyanın en yaşanılası yeri! İşte bilmeniz gerekenler...

Kapadokya'da yeni etkinlik: Klasik otomobil turu

Kapadokya'ya gidecekseniz bunu yapmadan dönmeyin

Van Gölü cilt için şifa kaynağı

Dünyanın en büyüğü! Meğer şifa kaynağıymış

Anadolu Selçuklu Sultanı yaptırmıştı! İşte turistlerin son gözdesi

Anadolu Selçuklu Sultanı yaptırmıştı! Turistlerin son gözdesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.