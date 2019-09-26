Japon Harry Potter Halno Kujiraoka, süpürgesinin üstünde dünyayı geziyor!

Harry Potter kitaplarını ve filmlerini izleyen her insan kendini bir sihirbaz olarak hayal etmiştir. Her türlü sihri yapmak ya da pek çoğumuzun keşke sahip olsak dediği Nimbus 2000 süpürgelerle dünyayı gezmek çok havalı olmaz mıydı? Japon Halno Kujiraoka ise Harry Potter ve süpürgeyle uçmaya dair duyduğu hayranlığı Instagram hesabında paylaştığı uçan süpürge temalı fotoğraflarıyla gösteriyor.

İKONİK YAPILAR ÜZERİNDE UÇUYOR

Şimdiden birçok kişinin dikkatini çekmeyi başaran yaratıcı adam, Instagram hesabında takipçilerine takipçi katarken hem süpürgesiyle dünyanın en ikonik yapıları üzerinde uçuyor hem de fenomen olma yolunda ilerliyor. İşte Japon Harry Potter'ın süpürge üstünde gerçekleştirdiği dünya turundan manzaralar...



