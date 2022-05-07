Japon İşi filminin konusu, televizyon yayın akışında yer alması sebebiyle günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Filmin yönetmenliğini Kartal Tibet, müziklerini Moğollar, görüntü yönetmenliğini ise Erdoğan Ererez yapmıştır. Peki Japon İşi filminin konusu ne? Japon İşi filminin oyuncuları kimler? Nerede çekildi? Filme ilişkin ayrıntılar haberimizde.

JAPON İŞİ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Japon İşi filminin konusu şu şekildedir:

Veysel (Kemal Sunal) bir gazinoda garson olarak çalışır. Gazinonun solisti Başak Billurses'e (Fatma Girik) aşıktır. Başak'tan umduğu ilgiyi göremeyince, Veysel'in yardım ettiği Japon bir müşteri, Başak'a tıpatıp benzeyen bir robot yollar. Adını 'Japon Başak' koyduğu robot ile birlikte yaşamaya başlar. Başak ise hapiste bulunan ve cezasının bitmesine az kalan ünlü mafya babası Dilaverin (Sümer Tilmaç) evlenme teklifini kabul etmemek için yurt dışına kaçar.

Gazinocular Başak'ı aramaya devam ederken, Veysel'in Başak'ı kaçırdığı haberini alırlar ve polis yardımıyla Veysel'in evini basarlar. Ancak karşılaştıkları 'Japon Başak'ı sahi Başak sanıp onun kendi iradesiyle Veysel'in yanında olduğunu öğrenirler. Gazinonun sahibi Başak'ın tekrar gazinoda sahneye çıkması için Veysel ile yeni bir sözleşme yapmak zorunda kalır. Sahneye tekrar çıktığını öğrenen Dilaver gazinoya gider ve Başak sandığı robotu kaçırtmaya çalışır.

'Japon Başak' ise Dilaver'in adamlarını bir güzel döver. Aynı zamanda sahi Başak kendi adıyla başkasının sahneye çıktığını öğrenir ve Türkiye'ye geri döner. Orada Veysel'in durumlarla alakalı olduğunu öğrenir ve işten kovdurur. Akşam Dilaver'in gazinoda olduğunu öğrenen Başak kendisine yardım etmesi için Veysel'in yanına gelir ve 'Japon Başak'ı görüp olayın aslını öğrenir.

JAPON İŞİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Kemal Sunal - Veysel

Fatma Girik - Başak

Sümer Tilmaç - Deli Dilaver

Reha Yurdakul - Tahir

Necdet Yakın - Osman

Asuman Arsan - Leman

Hakkı Kıvanç - Komiser

Mitsuo Hamaya - Japon

Cevdet Balıkçı - Dilaver'in Adamı

Çetin Başaran - Dilaver'in Adamı

Dündar Aydınlı - Dilaver'in Adamı

Mehmet Uğur - Dilaver'in Adamı

Kartal Tibet - Kasetçi

JAPON İŞİ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Japon İşi filminin çekimleri Beşiktaş'ta kurulan setlerde tamamlanmıştır.

