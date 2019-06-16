Japonlar bunu da yaptı! Balığın beynini kullandıkları şeyi duyunca şaşıp kalacaksınız

Gün geçmiyor ki Japonlar enteresan bir icatla karşımıza çıkmasın!

Japonlar hamsi balığının beynini USB bellek olarak kullanmayı başardı!

Bir kimya öğrencisi, reçineler üzerine çalışırlarken akıllarına bir fikir gelmiş.

Acaba canlıların beynini dijital bellek olarak kullanabilir miyiz demiş ve işe koyulmuş.

Hamsi balığının beynine bağladığı bir takım elektronik aygıtlarla yaklaşık 32GB veriyi depolayabilmiş.

El yapımı olarak hazırlanan bu ürün, 12 Ocak itibarıyla HandMade In Japan Fes 2019 etkinliğinde satışa sunuldu. Fiyatı ise, 72 dolar. Siz bu ürün hakkında ne düşünüyorsunuz?



