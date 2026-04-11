Japonlar buzdolabının üzerine madeni para koyuyor! İşte nedeni...

Birçok kişi farkında olmasa da mutfak, Feng Shui anlayışına göre evdeki enerji dengesinin merkezinde yer alıyor. Bu sistemde buzdolabı ise hem bedeni hem de ruhu besleyen bir enerji kaynağı olarak kabul ediliyor ve doğru kullanıldığında maddi bolluğu çektiğine inanılıyor.

Feng Shui’ye göre buzdolabı metal elementini temsil ediyor. Bu nedenle çevresinin temiz ve düzenli tutulması büyük önem taşıyor. Dağınıklık, enerji akışını bozarak pozitif etkileri azaltabiliyor.

Uzmanlara göre buzdolabının üstüne bazı eşyaları koymak ise olumsuz sonuçlar doğurabiliyor. Özellikle tost makinesi, mikrodalga gibi elektrikli cihazlar ateş ve metal enerjileri arasında çatışma yaratarak hem enerji kaybına hem de maddi sorunlara yol açabiliyor.

Benzer şekilde mutfakta ahşap dekorasyonlar ve bitkiler estetik görünse de buzdolabının yakınında önerilmiyor. Çünkü ahşap elementi, metal ile uyumsuz kabul ediliyor ve bolluk enerjisini zayıflatabiliyor. Yeşil tonlu süslemeler için de aynı durum geçerli.

PARA ENERJİSİNİ GÜÇLENDİRİYOR

Bunun yerine metal veya altın rengi aksesuarlar tercih edilmesi öneriliyor. Bu tür objelerin para enerjisini güçlendirdiğine inanılıyor.

Ayrıca fişler, alışveriş listeleri ve özellikle ödenmemiş faturaların buzdolabının üzerinde tutulması da önerilmiyor. Bu tür eşyalar, Feng Shui’ye göre finansal durgunluğu ve para kaybını simgeliyor.

Tüm bunların yerine, pozitif anlam taşıyan semboller tercih ediliyor. Madeni para, altın kurbağa figürü veya bereketi temsil eden meyve ve tahıl görselleri, evdeki enerji akışını destekleyen unsurlar arasında yer alıyor.

Bunun yanı sıra aile fotoğrafları, çocukların başarı belgeleri ya da kişiye mutluluk veren objeler de buzdolabı üzerinde kullanılabilecek alternatifler arasında gösteriliyor.