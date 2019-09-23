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'İklim mücadelesini seksi bir hale getirmeli'

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İLGİNÇ HABERLER  | 23.09.2019 11:41 | Son Güncelleme

Nükleer enerji karşıtlığıyla bilinen Japonya Çevre Bakanı Şinjiro Koizumi, iklim kriziyle mücadele konusunda kitleleri harekete geçirmenin ‘formülünü’ verdi: Mücadele seksi ve eğlenceli olmalı.

'İklim mücadelesini seksi bir hale getirmeli'

Japon siyasetinin yükselen yıldızı ve Çevre Bakanı Şinjiro Koizumi, kömüre bağımlı ülkesindeki gençleri daha düşük karbon salınımlı bir gelecek için harekete geçirmek amacıyla iklim mücadelesini ‘seksi ve eğlenceli’ kılma sözü verdi.

Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi için bulunduğu ABD’nin New York kentinde bir basın toplantısı düzenleyen Koizumi, “Siyasette bazen sıkıcı gelen pek çok konu var. İklim değişikliği gibi büyük ölçekli bir sorunla mücadele eğlenceli olmak zorunda, cool olmak zorunda. Aynı zamanda seksi de olmalı” ifadelerini kullandı.

'DAHA FAZLASINI YAPMAK İSTİYORUZ'

Karbondan arındırılmış bir toplum yaratma sözüne bağlı olduklarını vurgulayan Koizumi, “İklim değişikliğine karşı savaşa en güçlü ülke olarak katkıda bulunmaya hazırız” dedi.

Ülkesinin, küresel ısınma ve iklim değişikliği konusunda mücadeleyi sağlamaya yönelik uluslararası tek çerçeve olan Kyoto Protokolü’nün kabulü konusundaki rolünü de hatırlatan Koizumi, “O zamandan beri güçlü bir liderlik ve kararlı bir eylem sergilemedik ancak bundan böyle çok daha fazlasını yapmak istiyoruz” diye konuştu.

20 Eylül’deki Küresel İklim Grevi’nde Japon öğrenciler de 100’ü aşkın ülkedeki yaşıtları gibi sokaklara dökülmüştü. Tokyo’da yürüyüş yapan öğrenciler özellikle geçen yıl rekor seviyelere ulaşan seragazı salınımı konusunda hükümeti protesto etmişti. Eylemciler, hükümetin kömürle çalışacak yeni elektrik santralleri inşa etme planlarına da tepki göstermişti.

Japonya’da ‘geleceğin başbakanı’ gözüyle bakılan 38 yaşındaki Şinjiro Koizumi nükleer enerji karşıtı olarak biliniyor.

Eski başbakan Juniçiro Koizumi'nin oğlu olan Şinjiro’nun kamuoyundaki popülaritesi de bir hayli yüksek.

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