Mynet Trend

2018 yılında 158 kişi aşırı çalışmaktan öldü

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
İLGİNÇ HABERLER  | 01.10.2019 10:27 | Son Güncelleme

Japonya’da hazırlanan bir hükümet raporu, 2018 yılında 158 kişinin aşırı çalışmaya bağlı sağlık sorunlarından dolayı hayatını kaybettiğini ortaya koydu.

2018 yılında 158 kişi aşırı çalışmaktan öldü

Japonya’da çalışma şartları ile ilgili hazırlanan bir hükümet raporu, ülkede "karoshi" (aşırı çalışmaya bağlı ölümler) konusundaki vahim tabloyu ortaya koydu. Kamu Yayıncısı NHK’nın haberine göre, 2018 yılında intihar ya da sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybeden çalışanlardan 158’inin ölümü "aşırı çalışmaya bağlı sorunlar" nedeniyle gerçekleşti. Söz konusu sayının son 10 yılda kaydedilen en düşük oran olduğunun belirtildiği raporda, buna rağmen toplam vakaların fazlalığına dikkat çekilerek önlem alma çağrısında bulunuldu.

ÇALIŞMA KOŞULLARI YAŞ GÖZETMEDİ

Rapora yansıyan ölüm vakalarında, yaş sıralamasına göre başı 47 ölüm ile 40’lı yaşlarındaki çalışanlar çekerken, onları 46 ölüm vakası ile 50’li yaşlarındaki çalışanlar takip etti. Aşırı çalışmaya bağlı nedenlerden hayatını kaybedenlerin 26’sını 30’lu yaşlarında olanlar oluştururken, aynı nedenden ölenlerin 20’sinin 60’lı yaşlarda, 19’unun ise 20’li yaşlarda olduğu belirlendi.

İNŞAAT SEKTÖRÜ BAŞTA

İnşaat sektöründe çalışan 78 işçinin 2010 sonrası 5 yıllık dönemde beyin ve kalp rahatsızlıkları nedeniyle hayatını kaybettiğini ortaya koyan rapora göre, söz konusu hastalıklara ise aşırı çalışma neden oldu. Aynı dönemde inşaat sektöründeki 54 işçi psikolojik sorunlardan ötürü intihar ederken, intihar vakalarının 30’unu şantiye yöneticileri oluşturdu. Uzun mesai saatleri ve ağır çalışma koşulları raporda söz konusu intiharların nedeni olarak yer alırken, çalışanların üstleriyle yaşadıkları sorunlardan kaynaklanan iş stresi de bir diğer neden olarak kayıtlara geçti.

MEDYA SEKTÖRÜNDE DE DURUM VAHİM

Aşırı çalışmaya bağlı ölümlerde, inşaat endüstrisinin ardından medya sektörü üst sırada yer aldı. Aynı 5 yıllık dönemde 10 medya çalışanı aşırı çalışmaya bağlı sağlık sorunlarından hayatını kaybederken, 4 medya çalışanı ise iş stresi nedeniyle intihar etti. İntihar eden çalışanların tümünün 20’li yaşlarında olduğu rapora yansıdı. Medya sektöründeki uzun çalışma saatlerine dikkat çekilen raporda, bazı sektör çalışanlarının iki hafta ya da daha uzun izin almadan çalıştıkları vurgulandı.


PARTNEROnu bir de makyajsız görünOnu bir de makyajsız görün
'Bebek Fabrikası'na baskın: 19 genç kadın ve 4 bebek kurtarıldı'Bebek Fabrikası'na baskın: 19 genç kadın ve 4 bebek kurtarıldı
Yıllardır göçebe yaşıyor! Eski ambulans evi olduYıllardır göçebe yaşıyor! Eski ambulans evi oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AŞIRI ÇALIŞMA ölüm japonya

En Çok Okunan Trend Haberler

Durdurulamıyorlar! 'Derenin içinde de varlar'

Durdurulamıyorlar! 'Derenin içinde de varlar'

Buket Aydın'dan Kıraç'a sert tepki: Cahilce açıklamalar...

Buket Aydın'dan Kıraç'a sert tepki: Cahilce açıklamalar...

Karın ağrısı şikayetiyle ameliyata alınmıştı! '17 yıllık doktorum, böylesini görmedim'

Karın ağrısı şikayetiyle ameliyata alınmıştı! '17 yıllık doktorum, böylesini görmedim'

Seksenler böyle geri dönüyor! İşte ilk fragman

Seksenler böyle geri dönüyor! İşte ilk fragman

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İlginç görüntü! Dakikalarca sürdü

İlginç görüntü! Dakikalarca sürdü

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Sahnede havai fişek faciası! Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti

Sahnede havai fişek faciası! Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti

Bu fotoğraf paylaşım rekorları kırdı! Sebebi ise...

Bu fotoğraf paylaşım rekorları kırdı! Sebebi ise...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Faslı gazeteciye evlenmeden seks yaptığı ve kürtaj olduğu gerekçesiyle hapis

Faslı gazeteciye evlenmeden seks yaptığı ve kürtaj olduğu gerekçesiyle hapis

Nijerya'da 'Bebek Fabrikası'na baskın: 19 genç kadın ve satılmak üzere olan 4 bebek kurtarıldı

'Bebek Fabrikası'na baskın: 19 genç kadın ve 4 bebek kurtarıldı

Hayaldi gerçek oldu! Eski ambulansı harika bir eve dönüştürdü

Yıllardır göçebe yaşıyor! Eski ambulans evi oldu

Hollanda’da polis papağanı gözaltına aldı

Hollanda’da polis papağanı gözaltına aldı

'Eşimin şımartılmaya ihtiyacı var' deyip öyle bir şey yaptı ki!

'Eşimin şımartılmaya ihtiyacı var' deyip öyle bir şey yaptı ki!

'Eşimin şımartılmaya ihtiyacı var' deyip öyle bir şey yaptı ki!

'Eşimin şımartılmaya ihtiyacı var' deyip öyle bir şey yaptı ki!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.