24 saat açık marketler porno dergi satışını durdurdu

7-Eleven Ağustos ayı sonunda ülke genelindeki süpermarketlerinde porno dergi satışını bırakacaklarını açıklarken, bir diğer süpermarket zinciri Lawson da benzer bir uygulamaya gideceklerini açıkladı.

7-Eleven'ın Sözcüsü, hem bu büyük turnuvalarla turistlerin gelecek olmasından hem de müşteri profilinde daha çok kadın ve çocukların bulunmasından dolayı bu kararı aldıklarını söyledi.

Sözcü "Geçmişte 7-Eleven çoğunlukla içecek ve fast food satın almak isteyen erkek müşteriler tarafından tercih ediliyordu ve ürün çeşitlerimizi de buna göre belirliyorduk. Ancak son yıllarda 7-Eleven marketlerinin rolü ve kullanımı değişti ve aileler, çocuklar ve yaşlı insanları da yoğun biçimde kullandığı bir alışveriş mekanı haline geldi." dedi.

Sözcü, bu nedenle porno yayınların satışını durdurma kararı aldıklarını söylerken "Aynı zamanda, Dünya Rugby Şampiyonası ve Olimpiyatlarla ülkeye gelecek yabancı turistleri de düşündük." diye konuştu.

24 saat açık süpermarketler Japonya'da çok yaygın ve kahveden alkollü içkilere, donmuş yiyeceklerden yedek iş gömleklerine dek birçok şey satılıyor.

Japon Kyodo Haber Ajansına göre ülkede yaklaşık 20 bin 7-Eleven, 14 bin kadar da Lawson süpermarketi var.

Dergi köşeleri genelde dükkanların ön kısmında yer alıyor ve porno dergiler, diğer dergilerle birlikte satılıyor.

