Japonya’da 6.4 büyüklüğünde deprem: Yetkililerden tsunami uyarısı

Japonya’nın doğu kıyısı açıklarında 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının, ülkenin ana adası Honshu’nun doğu kıyısında kaydedildiği bildirildi.
Bölgede son dönemde artan sismik hareketlilik dikkat çekerken, yaşanan son depremin ardından yetkililer vatandaşları olası tsunami riskine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Aynı kıyı hattında 20 Nisan 2026 tarihinde meydana gelen 7.5 büyüklüğündeki Sanriku depreminin ardından uzmanlar, bölgede artçı sarsıntılar ve yeni depremler yaşanabileceği yönünde açıklamalarda bulunmuştu.
Yetkililer, vatandaşların tsunami ve deprem şiddetine ilişkin resmi duyuruları yakından takip etmelerini istedi. Özellikle kıyı kesimlerinde artçı sarsıntıların devam edebileceği belirtildi.
Öte yandan güvenlik kontrolleri nedeniyle demiryolu ulaşımında ve Shinkansen seferlerinde gecikmeler yaşanabileceği ifade edildi.
