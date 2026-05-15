Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Japonya’da 6.4 büyüklüğünde deprem: Yetkililerden tsunami uyarısı

Japonya’nın ana adası Honshu açıklarında meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki deprem bölgede paniğe neden oldu. Yetkililer, vatandaşlara resmi açıklamaları takip etmeleri çağrısında bulundu.

Japonya’da 6.4 büyüklüğünde deprem: Yetkililerden tsunami uyarısı

Japonya’nın doğu kıyısı açıklarında 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının, ülkenin ana adası Honshu’nun doğu kıyısında kaydedildiği bildirildi.

Bölgede son dönemde artan sismik hareketlilik dikkat çekerken, yaşanan son depremin ardından yetkililer vatandaşları olası tsunami riskine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Aynı kıyı hattında 20 Nisan 2026 tarihinde meydana gelen 7.5 büyüklüğündeki Sanriku depreminin ardından uzmanlar, bölgede artçı sarsıntılar ve yeni depremler yaşanabileceği yönünde açıklamalarda bulunmuştu.

Yetkililer, vatandaşların tsunami ve deprem şiddetine ilişkin resmi duyuruları yakından takip etmelerini istedi. Özellikle kıyı kesimlerinde artçı sarsıntıların devam edebileceği belirtildi.

Öte yandan güvenlik kontrolleri nedeniyle demiryolu ulaşımında ve Shinkansen seferlerinde gecikmeler yaşanabileceği ifade edildi.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bir kadın dedesinin cenazesinde tabutun yanında şarkıyla klip çekti Bir kadın dedesinin cenazesinde tabutun yanında şarkıyla klip çekti
Milyonlarca bebek kamerası hacklendi! Şifreye gerek duymadan evleri izledilerMilyonlarca bebek kamerası hacklendi! Şifreye gerek duymadan evleri izlediler

Anahtar Kelimeler:
Japonya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Hortum bir köyü yerle bir etti! "Yüzde 80'i oturulmayacak durumda"

Hortum bir köyü yerle bir etti! "Yüzde 80'i oturulmayacak durumda"

Amasra’daki skandalda Tiktok detayı! “350 liralık yemek” iddiası

Amasra’daki skandalda Tiktok detayı! “350 liralık yemek” iddiası

Abdülkerim Bardakcı transfer ateşini yaktı! "Evlat, gel birlikte oynayalım"

Abdülkerim Bardakcı transfer ateşini yaktı! "Evlat, gel birlikte oynayalım"

Survivor'da bir diskalifiye daha!

Survivor'da bir diskalifiye daha!

Gelen hesap dudak uçuklattı

Gelen hesap dudak uçuklattı

ŞOK'a oto bakım ürünleri geliyor!

ŞOK'a oto bakım ürünleri geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.