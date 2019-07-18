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Japonya'da animasyon stüdyosunda yangın: 23 ölü

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 18.07.2019 13:40 | Son Güncelleme

Kundaklanan binada 23 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi yaralandı.

Japonya'da animasyon stüdyosunda yangın: 23 ölü

Japonya'nın Kyoto bölgesindeki animasyon stüdyosunda kundaklama sonucu çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 23'e yükseldiği, 36 kişinin yaralandığı açıklandı.

Emniyet kaynakları, bir kişinin, Japonya'nın 3 katlı Kyoto stüdyosu binasını yanıcı sıvı dökerek ateşe verdiğini belirtti.

İtfaiye kaynakları, yangında en az 23 kişinin hayatını kaybettiğini, 36 kişinin yaralandığını bildirirken, polis, yangını başlattığı söylenen 41 yaşındaki kişinin de yaralılar arasında olduğu ve hastaneye kaldırıldığı bilgisini paylaştı.

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Polisin ayrıca olay yerinde bıçaklar bulduğu kaydedildi.

Yangının çıktığı esnada binada yaklaşık 70 kişinin olduğu sanılıyor.

Görgü tanıkları, patlama sesleri duyduklarını ve binadan yükselen siyah duman gördüklerini ifade etti.
Merkezi Uji'de yer alan ve 1981'de kurulan "Kyoto Animation" (KyoAni) isimli stüdyo, çok sayıda anime filmi ve dizileriyle tanınıyor.


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Anahtar Kelimeler:
Kyoto Animation KyoAni Animasyon Stüdyosu

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