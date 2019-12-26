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  4. Doğum oranında rekor düşüş!

Doğum oranında rekor düşüş!

BBC BBC
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Japonya'da bu yıl doğum oranı rekor seviyede düştü ve ülke nüfusu 512 bin kişi azaldı.

Doğum oranında rekor düşüş!

Halkın yüzde 20'sinin 65 yaşın üzerinde olduğu ülkede, nüfusun 2065'e kadar 124 milyondan 88 milyona ineceği tahmin ediliyor.

Japonya Sağlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bugün yayımladığı rapora göre ülkede 2019'da 864 bin bebek dünyaya geldi. Bunun, kayıtların tutulmaya başlandığı 1889'dan beri görülen en düşük seviye olduğu belirtiliyor.

Geçen yıla göre bu yıl içinde 54 bin daha az bebek doğdu. Ülkede dört yıldır her sene bir milyondan az bebek doğuyor.

ÖLÜM ORANINDA DA REKOR

Ölüm oranı da savaş sonrası dönemde rekor kırdı. Bu yıl içinde 1 milyon 376 bin kişinin öldüğü belirtiliyor.

Doğum ve çocuk yetiştirmenin maliyetinin artması, çalışma yaşamındaki kadınların sayısının fazlalaşması ve evlenme yaşının yukarı çıkması nüfustaki azalışın başlıca nedenleri arasında gösteriliyor.

Japonya hükümeti, 2017'de nüfusun azalmasını durdurmaya yönelik bir dizi önlem açıklamıştı. 18 milyar dolarlık paketle okul öncesi ücretsiz eğitimin kapsamı genişletilmişti.

JAPONYA VE ALMANYA 'SÜPER YAŞLI'

Japonya, Almanya'yla birlikte "süper yaşlı" ülke statüsünde. 2030'a kadar ABD, İngiltere, Singapur ve Fransa'nın da bu kategoriye girmesi bekleniyor. Bu ülkelerde doğurganlık hızı düşüyor.

Doğurganlık hızı bir kadının hayatı boyunca doğurabileceği ortalama bebek sayısını ifade ediyor. İstikrarlı bir nüfus için bu oranın en az 2 olması gerekiyor.

TÜRKİYE'DE DOĞURGANLIK HIZI

Japonya'da bu oran 2018'de 1,42 oldu. Japonya gibi nüfus sorunu yaşayan Güney Kore'de ise bu oran 0,98'e düştü. ABD'de doğurganlık hızı 2018 verilerine göre 1,72. Bazı Afrika ülkelerinde bu oran 5 ya da 6'ya kadar çıkabiliyor.

Türkiye İstatistik Kurumu'na göre Türkiye'de toplam doğurganlık hızı 2017'de 2,07'yken geçen yıl 1,99 olarak gerçekleşti.

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japonya rekor düşüş ülke nüfusu

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