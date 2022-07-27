Japonya'da ilginç olay! Maç oynanırken yanardağ patladı fakat maçın hakemi skandal bir olaya imza attı

Kagoshima United'ın evinde oynadığı maçta Sakurajima yanardağı patladı. Maçın hakemi karşılaşmayı oynatarak büyük bir skandala imza attı. Japonya Futbol Federasyonu'nun hakemi incelemeye aldığı belirtilirken, oyuncular sağlık testlerinden geçmek üzere hastaneye alındı.

YETKİLİLER UYARDI

Yetkililer, volkan kayalarının ve lavların 2 ila 3 kilometre çapındaki çevreye yayılabileceği uyarısında bulundu.

Bölgede alarm seviyesi en yüksek seviye olan 5'e çıkarıldı.NPatlama nedeniyle ölü ya da yaralı bilgisi paylaşılmazken, çevre sakinlerine daha güvenli yerlere tahliye olmaları çağrısı yapıldı. Sakurajima Yanardağı'nın bulunduğu yarımada eskiden Kagoşima Körfezi içinde ayrı bir adayken, 1914'te yaşanan büyük yanardağ patlamasının ardından lavların doğudaki kıyı hattını doldurmasıyla Osumi Yarımadası ile birleşmişti. Patlama, Japonya tarihindeki en büyük yanardağ patlaması olarak kayıtlara geçmişti.

HAKEM UYARILARI UMURSAMADI

Yetkililerin peş peşe uyarı yapmasına rağmen maçın hakemi karşılaşmanını oynanmasını istedi. Büyük tedirginlik içinde oynanan mücadeleyi ev sahibi kip Kagoshima United 1-0 kaybetti.



