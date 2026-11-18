Japonya, disiplinli çalışma hayatı ve uzun mesai saatleriyle tanınan ülkeler arasında yer alıyor. Ancak ülkenin çalışma kültüründe dışarıdan bakıldığında şaşırtıcı gelebilecek bir alışkanlık da bulunuyor. Japonların 'Inemuri' olarak adlandırdığı bu alışkanlık, kişinin bulunduğu ortamdan tamamen ayrılmadan kısa süreli uyuklamasını ifade ediyor.

Trende, ofiste, toplantıda veya kamusal alanlarda görülebilen Inemuri, Japon toplumunda bazı koşullarda olağan karşılanabiliyor. Hatta kimi zaman kişinin yoğun bir çalışma temposuna sahip olduğunun işareti olarak yorumlanıyor.

İNEMURİ GELENEĞİ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Kamusal alanlarda kısa süreli uyuklamak insanlık tarihi boyunca görülen bir davranış olsa da Inemuri'nin Japonya'daki yaygınlığı özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki ekonomik büyüme dönemiyle ilişkilendiriliyor. 1960'lı, 1970'li ve 1980'li yıllarda Japonya, hızlı ekonomik kalkınma süreciyle dünyanın önde gelen ekonomik güçlerinden biri haline geldi.

Bu dönemde istihdam olanakları artarken insanların gelirleri ve tüketim imkanları da genişledi. Ancak ekonomik hareketlilik, beraberinde oldukça yoğun bir günlük yaşamı getirdi. Uzun çalışma saatleri, toplantılar, iş görüşmeleri ve sosyal sorumluluklar nedeniyle birçok insan gün içinde dinlenmeye yeterince zaman ayıramamaya başladı.

Çalışkanlığıyla öne çıkan Japon toplumunda uyku, kimi zaman yoğun programın arasında ertelenen bir ihtiyaç haline geldi. Inemuri de bu yaşam temposuyla ilişkilendirilen alışkanlıklardan biri olarak yaygınlaştı.

İŞ YERİNDE UYUKLAMAK NEDEN ÇALIŞKANLIK GÖSTERGESİ SAYILIYOR?

Birçok ülkede çalışma saatleri içerisinde uyuyakalmak ilgisizlik veya disiplinsizlik olarak değerlendirilebilir. Japonya'da ise Inemuri bazı durumlarda farklı yorumlanabiliyor. Özellikle uzun saatler çalışan bir kişinin ofiste ya da işe gidip gelirken kısa süreli uyuklaması, yoğun çalışmanın yarattığı yorgunluğun göstergesi olarak görülebiliyor.

Hatta bazı yöneticilerin, çalışanların kısa süreli dinlenmesine anlayış gösterebildiği belirtiliyor. Ancak bu durum Japonya'daki bütün iş yerlerinde uyumanın serbest olduğu anlamına gelmiyor. Inemuri'nin kabul görmesinde kişinin bulunduğu ortam, sosyal konumu ve çevresindekileri rahatsız edip etmemesi önemli rol oynuyor.

Örneğin toplu taşımada kısa süreli uyuklamak oldukça olağan karşılanabilirken, önemli bir toplantıda dikkati tamamen kaybetmek aynı şekilde değerlendirilmeyebilir.

TOPLU TAŞIMADA SIKÇA GÖRÜLÜYOR

Inemuri'nin en sık gözlemlendiği yerlerden biri Japonya'nın toplu taşıma araçları. Uzun mesailerden çıkan çalışanlar, eve dönüş yolunda trenlerde ve metrolarda kısa süreli uyuyabiliyor. Japonya'da toplu taşımanın günlük yaşamda önemli bir yere sahip olması, bu alışkanlığın görünürlüğünü artırıyor. Benzer görüntülere Tokyo'nun Shinjuku ve Shibuya gibi hareketli eğlence bölgelerinde de rastlanabiliyor. Gece geç saatlere kadar dışarıda kalan bazı kişiler, sabah ilk tren seferlerini beklerken banklarda, merdivenlerde veya uygun buldukları alanlarda uyuyabiliyor.

Bununla birlikte Inemuri'nin toplumsal olarak kabul edilmesinde temel koşullardan biri, başkalarının hareket alanını engellememek ve çevreye rahatsızlık vermemek.

OKULDA UYUKLAMAK BİLE FARKLI YORUMLANABİLİYOR

Inemuri yalnızca çalışan yetişkinlerle sınırlı değil.mJaponya'da ders sırasında uyuklayan bir öğrenci, bazı durumlarda önceki gece geç saatlere kadar ders çalışmış olabileceği düşüncesiyle değerlendirilebiliyor.

Ancak sınıfta uyumak, ofiste veya toplu taşımada uyuklamaya kıyasla daha az kabul gören bir davranış.

Bu nedenle Inemuri'yi her ortamda onaylanan bir uyku alışkanlığı olarak değerlendirmek doğru değil.