Japonya’da tayfun alarmı

Japonya Meteoroloji Ajansı, Shikoku ve Kyushu adalarına yaklaşmakta olan Krosa tayfununa dair ‘sağanak yağış’ ve ‘şiddetli rüzgar’ uyarısı yaptı. Yetkililer, aşırı yağışların Japonya’nın batısında ve doğusunda, Pasifik Okyanusu’na yakın bölgelerde hissedileceğini duyurdu.
OTOBÜS VE UÇAK SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ
Ajansın yaptığı tayfun uyarısından sonra çok sayıda otobüs ve uçak seferleri iptal edildi. All Nippon Havayolları ve Japon Havayolları şirketleri, Miyazaki Havaalanı’ndaki seferlerini iptal etti.
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