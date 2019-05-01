Yeni imparator tahta çıktı

Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti

Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti

Japon imparatorunun "devleti sembolü" olarak taşıdığı işleve vurgu yapan Naruhito, "Anayasaya bağlı kalacağıma, devletin ve Japon halkının birliğinin sembolü olarak sorumluluklarımı yerine getireceğime, daima halkı düşünüp onların çıkarına hareket edeceğime yemin ederim." ifadelerini kullandı.

Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, Naruhito, bu sabah İmparatorluk Sarayında yapılan törenle tahta çıktı.

Japonya'da eski İmparator Akihito'nun tahtı bırakmasının ardından Veliaht Prens Naruhito yemin ederek imparator oldu.

Yeni İmparator Naruhito, hükümet, parlamento ve yüksek yargı organlarının temsilcileriyle kraliyet mensuplarının katıldığı davette tebrikleri kabul etti. Japon halkını temsilen Başbakan Şinzo Abe, yeni İmparator Naruhito'ya teşekkür etti.

BABASI DÜN TAHTI BIRAKMIŞTI

Japonya'da eski İmparator Akihito, dün resmen tahtı bıraktığını açıklamıştı.

Akihito, İmparator Hirohito'nun ölümünün ardından 8 Ocak 1989'da tahta çıktı. Babasının hükümranlığının savaş yıllarına denk gelmesi nedeniyle Akihito'nun dönemine "barışa ulaşmak" anlamına gelen "Heisei" adı verilmişti.

Akihito, 2016'da ilerleyen yaşına bağlı sağlık sorunlarını öne sürerek tahttan ayrılacağını açıklamıştı. Japon tarihinde 202 yıl sonra ilk kez yapılacak bu geçişi sağlamak için Japon Parlamentosu özel bir yasa çıkarmıştı.

"DÜZENİN UYUMU" DEVRİ

Akihito'dan tahtı devralan Naruhito'nun hükümranlık dönemi ise, barış ve istikrara dayalı düzenin yeni çağın ortaya çıkardığı koşullara uyum sağlayarak sürmesi umudunu ifade eden "Reiwa" (düzenin uyumu) kavramıyla adlandırılacak.