Japonya'dan olay karar! Kök hücreden üretilecek, rahme yerleştirilmeyecek!

Japonya hükümetine bağlı biyoetik kurulu, araştırma amaçlı olarak kök hücrelerden insan embriyosu üretilmesine onay verdi.

RAHME YERLEŞTİRİLMEYECEK

Biyoetik kurulu tarafından hazırlanan raporda, kök hücre kaynaklı sperm veya yumurtalardan elde edilen embriyoların, mevcut yasal sınırlamalara uygun şekilde en fazla 14 gün süreyle laboratuvar ortamında geliştirilmesi gerektiği belirtildi.

Çalışmanın amacının indüklenmiş pluripotent kök hücreler (iPS) ya da embriyonik kök hücrelerden (ES) üretilen yumurta ve sperm hücrelerinin normal şekilde işlev görüp görmediğini tespit etmek olduğu aktarıldı. Raporda, bunların insan veya hayvan rahmine yerleştirilmemesi gerektiği vurgulandı.