Japonya-İspanya maçında atılan golde top çizgiyi geçti mi? FIFA'dan ilginç paylaşım...

2022 Dünya Kupası E Grubu'nda oynanan Japonya - İspanya maçında, turnuvaya damga vuracak cinsten bir pozisyon yaşandı. FIFA'dan ise bu iddialara son verecek cinsten bir fotoğraf yayınlandı.

TOP ÇİZGİYİ GEÇTİ Mİ, GEÇMEDİ Mİ?

Karşılaşmanın 51. dakikasında Japonya'da Kaoru Mitoma, ceza sahası içinde topu arkadaşına doğru çıkardı. Tanaka, kendisine gelen topu ağlara gönderdi fakat itirazlar sonrası hakem VAR'a gitti. Topun o an çizgiyi geçip geçmediği kontrol edildi ve gol verildi.

TARTIŞMALAR BAŞLADI

İspanyol oyuncuların itirazlarına rağmen Japonya, karşılaşmada 2-1 öne geçerken sosyal medyada kullanıcılar bu pozisyon için adeta ikiye bölündü. Bir grup taraftar topun çizgiyi geçtiğini savunurken, diğer grup ise geçmediğini savundu. FIFA'nın yaptığı bu paylaşım ise tartışmalara son noktayı koydu.



