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Japonya, yapay meteor yağmuru uydusunu yörüngeye gönderdi

sesamos sesamos
BİLİM  | 19.01.2019 02:31 | Son Güncelleme

Japonya, atmosferde yapay meteor yağmuru oluşturacak uydusunu yörüngeye gönderdi.

Japonya, yapay meteor yağmuru uydusunu yörüngeye gönderdi

Kyodo'nun haberine göre, Japon Uzay Keşif Ajansı (JAXA) tarafından Uçinoura Uzay Merkezinden Epsilon roketiyle yörüngeye 7 uydu fırlatıldı.

Uydulardan birinin, merkezi Tokyo'da bulunan ALE şirketi tarafından geliştirildiği ve atmosfere salacağı metal parçalarla yapay meteor yağmuru oluşturacağı belirtildi.

BİR İLK

Dünyada bir ilk olması planlanan yapay meteor yağmuru projesinin maliyetine ilişkin bilgi verilmedi.

ALE'nin ilk yapay meteor yağmurunu, Hiroşima üzerinde gelecek yıl oluşturmayı hedeflediği ifade edildi.

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(AA)

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japonya meteor yağmuru yapay meteor yağmuru

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