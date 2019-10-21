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Jared Leto, Joaquin Phoenix’li Joker filmini engellemeye çalışmış

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SİNEMA TV  | 21.10.2019 08:45 | Son Güncelleme

Suicide Squad filminde Joker karakterini canlandıran Jared Leto, Joaquin Phoenix’in Joker’i canlandıracağını öğrenince projenin iptal edilmesi için elinden geleni yapmış.

Jared Leto, Joaquin Phoenix’li Joker filmini engellemeye çalışmış

Suicide Squad filminde Joker olarak izlediğimiz Jared Leto, Joker’i oynamaya kendisinin devam etmesi için Todd Phillips’in filmini engellemeye çalışmış.

Büyük umutlarla vizyona giren ancak ağır eleştiriler alan Suicide Squad filminde sadece 8 dakika görünen Leto, Joaquin Phoenix’in Joker’i oynayacağının duyurulmasından sonra çok kızgın ve üzgün olduğu yönünde haberler yayılmaya başladı.

Joker-Movie-Jared-Leto-Tried-To-Cancel

Warner Bros’ta tanıdığı ve beraber çalıştığı isimleri sık sık arayan ve projenin iptali için baskı yapmaya çalıştığı ortaya çıkan Leto, sonuç alamamış. Leto, müzik kariyerinde menajerliğini yapan Irving Azoff’a da Warner Bros’taki tanıdıklarına ulaşıp kulis yapması için baskı yapmış ve ret yanıtı alınca menajerini kovmuş.

Jared Leto, kağıt üzerinde hala DC Evreni’nin resmi Joker’i olarak görülse de Birds of Prey’in Harley Quinn’in Joker’den ayrıldıktan sonra yaşadıklarına odaklanması, Leto’lu yeni bir film şansını iyice düşürüyor.

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Suicide Squad The Suicide Squad Jared Leto Joaquin Phoenix Joker Todd Phillips Joker filmi

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