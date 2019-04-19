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Jason Momoa yıllar sonra sakallarını kesti!

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SİNEMA TV  | 19.04.2019 10:02 | Son Güncelleme

Jason Momoa, çevreye zarar veren plastik kullanımının azaltılması konusunda farkındalık yaratmak için 7 yıl aradan sonra sakallarını kesti.

Gerilimin ustası ünlü yönetmen James Wan'ın yönettiği Aquaman filminin başrol oyuncusu Jason Momoa, sakallarını kesti. Declan, Aquaman ve Khal Drogo karakterlerine ikonikleşmiş sakallarıyla hayat veren Momoa’nın yeni hali sosyal medyada büyük yankı uyandırıd.

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Amerikalı ünlü aktör, sakallarını keserken çektiği videoyu da Instagram hesabından paylaştı. ‘Hoşçakal Drogo, Aquaman, Declan, Baba’ yazan Jason Momoa neden sakallarını kestiğini uzun bir yazı ile anlattı ve plastik atıkların çevre üzerindeki yıkıcı etkileri konusunda farkındalık yaratmak istediğini belirtti.

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“Çocuklarım, çocuklarınız, dünya için… Gezegenimizin sağlığı için… Okyanusları temizleyelim. Bu topraklar bizim” diyen Momoa, geri dönüşümün önemine de dikkat çekti. Yakın zaman sonra Apple'ın dijital yayın platformunda başlayacak olan ‘See’ adlı bilim kurgu dizisinde rol almaya hazırlanan Momoa, herkesi kendisine katılmaya davet etti.

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JASON MOMOA KİMDİR?

Joseph Jason Namakaeha Momoa 1 Ağustos 1979 ABD Hawaii doğumludur. Kariyerine modellikle başlayan oyuncu 1999 yılında ”Batwatch” dizisinde rol alarak ilk oyunculuk tecrübesini yaşadı. “Stargate: Atlantis” adlı dizide ‘Ronon Dex’ karakterini canlandıran oyuncu “Conon The Barbarian” adlı filmde ise başrolde oynadı.

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Jason Momoa’ya asıl ününü sağlayan ise “Game of Thrones” dizisinde canlandırdığı Khal Droga karakteri oldu. 2007 yılında oyuncu Lisa Bonet ile evlenen ve iki çocuğu olan Momoa ayrıca; Karga, Once Upon A Time In Venice, Justice League, Red Road, Batman v Superman: Adaletin Şafağı, Braven , Wolves, Debug gibi birçok dizi ve filmde rol aldı.


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