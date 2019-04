Jason Momoa yıllar sonra sakallarını kesti!

Jason Momoa’ya asıl ününü sağlayan ise “Game of Thrones” dizisinde canlandırdığı Khal Droga karakteri oldu. 2007 yılında oyuncu Lisa Bonet ile evlenen ve iki çocuğu olan Momoa ayrıca; Karga, Once Upon A Time In Venice, Justice League, Red Road, Batman v Superman: Adaletin Şafağı, Braven , Wolves, Debug gibi birçok dizi ve filmde rol aldı.