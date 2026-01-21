Mynet Trend

Ankara Adliyesi'nde bulundu, koruma altında! 1926 yılına ait...

Ankara Adliyesi’nde adli emanet deposunda yürütülen tasfiye çalışmaları sırasında bulunan ve yapılan incelemede 1926 yılına ait olduğu belirlenen Emanet Memurluğu Eşya-yı Cürmiye Defteri koruma altına alındı.

Ankara Adliyesi'nde bulundu, koruma altında! 1926 yılına ait...

Ankara Adliyesi’nde adli emanet deposunda yürütülen tasfiye çalışmaları sırasında eski bir adli emanet defteri bulundu. Adalet Bakanlığının defterin incelenmesi için yaptığı başvuru sonucunda Kültür ve Turizm Bakanlığı ön raporunda defterin tarihi eser niteliği taşıdığının tespit edildiği belirtildi.

Ankara Adliyesi nde bulundu, koruma altında! 1926 yılına ait... 1

Raporda, 1926 yılına ait kayıt defterinin 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında korunması gerekli taşınır kültür varlığı niteliği taşıdığı kaydedildi. Defterin tescile tabi olduğu ve ilgili mevzuat gereği yurt dışına çıkarılamayacağı vurgulandı. Adliyenin Sıhhiye Yerleşkesi'nde Ankara Müdde-i Umumiliği (Ankara Başsavcılığı) tarafından kullanılmak üzere üretilen Emanet Memurluğu Eşya-yı Cürmiye Defteri, kâğıt restoratörleri tarafından aslına uygun hale getirilecek. Cumhuriyet döneminde yürütülen adli işlemlerle ilgili çalışmaların yer aldığı defterin korunarak gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.
Yapılan değerlendirmede, kayıt defterinin genel kondisyonunun iyi olduğu ancak kısmi restorasyona ihtiyaç duyduğu belirlendi. Defterin şirazesinin yer yer dağılmış olduğu, bu nedenle kâğıt restoratörleri tarafından detaylı inceleme ve müdahale yapılması gerektiği tespit edildi.

Ankara Adliyesi nde bulundu, koruma altında! 1926 yılına ait... 2

GELECEK NESİLLERE AKTARILACAK

Defterin emanet deposunda yapılan tasfiye sırasında görüldüğünü anlatan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Adli Emanet Büro Müdürü Mehmet Semih Demir, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Adli Emanet Bürosu olarak depolarımızda yapılan tasfiye sırasında tespit ettiğimiz defterin 1926 yılına ait olduğuna dair Kültür Bakanlığı tarafından ön rapor düzenlendi. İnceleme sonucunda defterin 100 yıllık olduğu, Osmanlıca ve Latin alfabesiyle yazıldığı tespit edildi. Adalet Bakanlığı ve Ankara Adliyesi olarak bu defterin gelecek nesillere aktarılması için gerekli çalışmaları başlattık ve muhafaza altına aldık. Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumlarla çalışmalarımız devam etmektedir" diye konuştu.

