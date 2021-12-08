Jean Evrard Kouassi kimdir, kaç yaşında ve nereli? Jean Evrard Kouassi hangi mevkiide oynuyor?

Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Jean Evrard Kouassi’nin Trabzonspor’a transferi konusunda görüşmelere başlandığı bilgisi paylaşıldı. Trabzonspor’un Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Gervinho’nun yerine Jean Evrard Kouassi’yi transfer edeceği bildirildi.

JEAN EVRARD KOUASSİ KİMDİR?

25 Eylül 1994'te Fildişi Sahili'nin N'Damien kentinde doğan 1,80'lik sol kanat oyuncusu Jean Evrard Kouassi, çift ayağını da etkili bir şekilde kullanabiliyor. Futbola kendi ülkesinde Moossou FC'de başlayan Jean Evrard Kouassi, 2013'te Hajduk Split'e bedelsiz transfer oldu.

2015'te ise 2 milyon avro transfer bedeliyle SH Sipg'in yolunu tuttu. Aynı yıl SH Port Res'te top koşturan Jean Evrard Kouassi, 2016'da SH Sipg'e geri döndü. 2017'de ise WH Zall'a bedelsiz bir şekilde transfer olan Jean Evrard Kouassi, Aralık 2021’de Süper Lig ekibi Trabzonspor ile anlaşmaya vardı.



