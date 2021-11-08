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  4. Jeff Bezos'un kız arkadaşının Leonardo Dicaprio'ya hayran hayran bakması sosyal medyada gündem oldu

Jeff Bezos'un kız arkadaşının Leonardo Dicaprio'ya hayran hayran bakması sosyal medyada gündem oldu

08.11.2021 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en zengin ikinci ismi olan Jeff Bezos'un sevgilisi Lauren Sanchez'in katıldığı bir etkinlikte sevgilisinin yanında Leornado Dicaprio'ya hayran hayran bakması sosyal medyada çok konuşuldu. İkilinin Twitter'a düşen videosu kısa sürede 7,4 milyon izlendi.

Dünyanın en zengin ikinci adamı olan Jeff Bezos, televizyon yıldızı ve haber sunucusu kız arkadaşı Lauren Sanchez'in bir galada Leornado Dicaprio ile tanışırken Jeff'in yanında oyuncuya karşı davranışları herkesi şaşkına çevirdi.

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JEFF BEZOS NE YAPACAĞINI BİLEMEDİ

Sanchez, yanına gittiği Dicaprio'ya uzaklaşırken kendine çektiği anlara ait video sosyal medyada viral oldu. Jeff'in yaşadığı mahcubiyeti gizlemek için kendini zor tuttuğu da gözlerden kaçmadı. Video Twitter üzerinden paylaşıldıktan kısa süre sonra 7,4 milyon kişi tarafından izlenirken, Jeff'e de birçok tepki yorumu geldi.

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Anahtar Kelimeler:
Jeff Bezos Leonardo DiCaprio
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