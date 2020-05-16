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Jefferson Farfan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

FUTBOL HABERLERİ  | 16.05.2020 21:08 | Son Güncelleme

Lokomotiv Moskova'da top koşturan Perulu futbolcu Jefferson Farfan, koronavirüse yakalandı.

Jefferson Farfan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Lokomotiv Moskova'nın 35 yaşındaki yıldızı Jefferson Farfan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı.

Rus basınında yer alan detaylara göre, 22 Mart tarihinden bu yana evinde olduğu belirtilen tecrübeli futbolcu, daha önce koyulan zatürre teşhisi düzelmeyince 15 Mayıs günü tekrar test yaptırdı ve sonuç pozitif çıktı.

Perulu oyuncu, Rusya'da koronavirüse yakalanan ilk futbolcu oldu.

Rusya'da 15 Mayıs tarihi itibariyle koronavirüste toplam vaka sayısı 272043, vefat eden vatandaşların sayısı ise 2537 olarak belirtildi.

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