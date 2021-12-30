Jeffrey Epstein'in ortağı ve sevgilisi Ghislaine Maxwell suçlu bulundu!

ABD'de sapık milyarder Jeffrey Epstein kız çocuklarına tecevüz ediyor, istismarda bulunuyor ve fuhuşa zorluyordu. Bazı zenginler, ünlüler ve devlet görevlileri için reşit olmayan kızların fuhuş tuzağına çekilmesi organizasyonunda Epstein'in yasa dışı faaliyetlerine yardımcı olduğu iddiasıyla yargılanan sevgilisi Ghislaine Maxwell, kendisine yöneltilen 6 suçlamanın 5'inden suçlu bulundu.

Maxwell'in sabit görülen suçlamalarından biri aynı zamanda en ağırı olan küçük yaştakilerin seks ticareti için satılması da bulunuyor. Bu suçlamaya 40 yıl hapis cezası verilebiliyor. Bu da 60 yaşındaki Maxwell'in ömrünün geri kalanını hapiste geçirmesi anlamına geliyor.

ABD BAŞKANLARININ ADI DA GEÇİYORDU

Benzer suçlardan tutuklu bulunan Epstein ise, 2019 yılında Manhattan'daki Metropolitan Hapishanesindeki hücresinde ölü bulunmuştu. Epstein ve Maxwell'in yargı süreçlerinde ikilinin yakın arkadaş olduğu İngiltere Prensi Andrew, eski ABD Başkanları Bill Clinton ve Donald Trump gibi isimler de dava dosyasına sunulan belgelerde anılmıştı.



