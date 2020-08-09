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Jeffrey Epstein seks ağına Paris Hilton'u da sokmaya çalışmış!

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2020 14:47 | Son Güncelleme

Pedofili milyarder Jeffrey Epstein ve ona yardım etmekle suçlanan eski sevgilisi Ghislaine Maxwell'in bir dönem Paris Hilton hedef aldığı iddia edildi. İddialara göre Epstein seks ağına Hilton'u da dahil etmek istemiş...

Jeffrey Epstein seks ağına Paris Hilton'u da sokmaya çalışmış!

Hapishanede intihar ettiği açıklanan pedofil milyarder Jeffrey Epstein’in eski kız arkadaşı ve işbirlikçisi olduğu düşünülen Ghislaine Maxwell ile ilgili iddialara her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Madam lakaplı Ghislaine Maxwell (59) Epstein’in seks ağına ABD sosyetesinin ünlü ismi Paris Hilton’u da katmaya çalıştığı iddia edildi.

Ghislaine Maxwell’in arkadaşı Christopher Mason, bu ay yayımlanacak olan Surviving Jeffrey Epstein (Jeffrey Epstein’den Geriye Kalan) adlı belgesel dizisinde çarpıcı iddialarda bulundu.
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İngiliz gazeteci Mason, 2000 yılında bir partide Maxwell’in o dönem 19 yaşında olan Paris Hilton’u ilk kez görüp arkadaşına “Aman Tanrım bu da kim? Jeffrey için muhteşem biri olabilir. Beni onunla tanıştırın” dediğini aktardı.

İngiliz sosyetesinden Maxwell’in, Epstein’in seks ağına katılması için bulduğu genç kızları milyarder finansçıyla yemeğe çıkardığı biliniyor.
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Madam'ın Paris Hilton ile Epstein arasında iletişim kurup kurmadığı ise şimdilik bilinmiyor.

Paris Hilton o yıl şu anda ABD Başkanı olan Donald Trump’ın mankenlik ajansıyla anlaşmış ve dönemin yıldızı haline gelmişti.

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