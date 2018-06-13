Jelena Dubljevic Çin'e transfer oldu

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Galatasaray'da flaş bir ayrılık yaşandı. Sarı-Kırmızılı takımın yıldız oyuncusu Jelena Dubljevic, kariyerini Çin'de sürdürme kararı aldı. 31 yaşındaki Karadağlı basketbolcu, Shanghai Baoshan Dahua adlı takım ile anlaşmaya vardı. Dubljevic, bu yılki EuroCup şampiyonluğunda büyük pay sahibiydi.

