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Jelena Dubljevic Çin'e transfer oldu

BASKETBOL HABERLERİ  | 13.06.2018 11:43 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın yıldızı Jelena Dubljevic, Çin ekibi Shanghai Baoshan Dahua'ya transfer oldu.

Jelena Dubljevic Çin'e transfer oldu

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Galatasaray'da flaş bir ayrılık yaşandı. Sarı-Kırmızılı takımın yıldız oyuncusu Jelena Dubljevic, kariyerini Çin'de sürdürme kararı aldı. 31 yaşındaki Karadağlı basketbolcu, Shanghai Baoshan Dahua adlı takım ile anlaşmaya vardı. Dubljevic, bu yılki EuroCup şampiyonluğunda büyük pay sahibiydi.

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Anahtar Kelimeler:
Jelena Dubljevic Shanghai Baoshan Dahua Çin

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