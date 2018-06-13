Jelena Dubljevic Çin'e transfer oldu

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Galatasaray'da flaş bir ayrılık yaşandı. Sarı-Kırmızılı takımın yıldız oyuncusu Jelena Dubljevic, kariyerini Çin'de sürdürme kararı aldı. 31 yaşındaki Karadağlı basketbolcu, Shanghai Baoshan Dahua adlı takım ile anlaşmaya vardı. Dubljevic, bu yılki EuroCup şampiyonluğunda büyük pay sahibiydi.
Fenerbahçe, Fernandao'nun Al Wehda takımına transfer olduğunu açıkladı!
Fatih Terim Garry Rodrigues'in kalmasını, Gomis'in gitmesini istedi!
Okay Yokuşlu Celta Vigo yöneticileriyle görüşmelere başladı!
Ali Koç, Louis van Gaal'i Fenerbahçe'ye getiriyor
Demba Ba, Shanghai Shenhua kulübüne transfer oldu
Galatasaraylı futbolcu Yasin Öztekin Beşiktaş'a gidiyor
Ahmet Ağaoğlu: Burak Yılmaz futbolu burada bırakacak
Fikret Orman, Guti için İspanya'ya gitti
Portoviejo-Manta maçını arılar bastı
Lionel Messi'den veda sinyali
Muharrem İnce: Passolig'i derhal kaldıracağız
Okuyucu Yorumları 0 yorum