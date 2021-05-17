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Jenga elma nasıl yapılır?

Elif Yaman Elif Yaman
17.05.2021 17:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meyveler, içerisinde bolca vitamin barındırdığı için büyüme çağındaki çocukların mutlaka tüketmesi gereken besinlerin başında yer alır. Ancak bazen çocuklar meyve yemek istemeyebiliyor, böyle durumlarda çocuğa meyveyi sevdirmek için farklı sunum şekillerini denemek gerekiyor.

Çocuklar yemek yeme konusunda çoğu zaman istekli olmazlar. Özellikle çocuklara meyve yedirmek ebeveynler için zorlayıcı olabilir. Böyle zamanlarda çocuğa yemeği eğlenceli hale sunmak çözüm olabiliyor. Oyun oynamaya bayılan çocuklar için "Jenga Elma" tarifini mutlaka denemelisiniz.

MALZEMELER

  • Büyük boy elma
  • Bıçak
  • Tabak

YAPILIŞI

  • Elmayı 1 cm genişliğinde yuvarlaklar halinde doğrayın.
  • Üst kısmını ve sapın olduğu kısmı kenara ayırın.
  • Yuvarlak dilimleri çubuk olacak şekilde parçalara bölün.
  • Kenara ayırmış olduğunuz bölümleri dilimlerin üzerine yerleştirin ve elmaya jenga oyunundaki gibi hareket kazandırın.
  • Çocuğunuz çektiği parçayı yiyecek gibi bir kural koyarak hem oyun oynayıp hem de sağlıklı beslenmesini sağlayabilirsiniz.

Afiyet olsun.

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