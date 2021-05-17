Jenga elma nasıl yapılır?

Çocuklar yemek yeme konusunda çoğu zaman istekli olmazlar. Özellikle çocuklara meyve yedirmek ebeveynler için zorlayıcı olabilir. Böyle zamanlarda çocuğa yemeği eğlenceli hale sunmak çözüm olabiliyor. Oyun oynamaya bayılan çocuklar için "Jenga Elma" tarifini mutlaka denemelisiniz.

MALZEMELER

Büyük boy elma

Bıçak

Tabak

YAPILIŞI

Elmayı 1 cm genişliğinde yuvarlaklar halinde doğrayın.

Üst kısmını ve sapın olduğu kısmı kenara ayırın.

Yuvarlak dilimleri çubuk olacak şekilde parçalara bölün.

Kenara ayırmış olduğunuz bölümleri dilimlerin üzerine yerleştirin ve elmaya jenga oyunundaki gibi hareket kazandırın.

Çocuğunuz çektiği parçayı yiyecek gibi bir kural koyarak hem oyun oynayıp hem de sağlıklı beslenmesini sağlayabilirsiniz.

Afiyet olsun.



