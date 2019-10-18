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Jennifer Aniston Instagram hesabından çocukluk fotoğrafını paylaştı!

zeki.akyurek zeki.akyurek
ÜNLÜLER  | 18.10.2019 03:18 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Jennifer Aniston açtığı Instagram hesabıyla en kısa sürede en çok takipçiye ulaşan kişi olarak rekor kırdı. Jennifer Aniston Instagram'dan paylaştığı çocukluk fotoğrafı ise milyonlarca beğeni aldı.

Jennifer Aniston Instagram hesabından çocukluk fotoğrafını paylaştı!

Ünlü oyuncu Jennifer Aniston, Instagram’a girişiyle rekor kırdı. 50 yaşındaki ABD’li oyuncu, 5 saat 16 dakikada bir milyon takipçiye ulaşarak en hızlı Instagram takipçisine ulaşma rekorunu kırdı.

ÇOCUKLUK FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI
Instagram'a hızlı giriş yapan Jennifer Aniston bu defa TBT etiketiyle çocukluk fotoğrafını paylaştı. Ünlü oyuncunun son paylaşımına ise milyonlarca beğeni geldi.

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Aniston’un şu anki takipçi sayısı 12,8 milyon. Ünlü oyuncunun ilk paylaştığı fotoğraf 12 milyon beğeni aldı. Aniston elindeki telefonu kırmaya çalışırken görüldüğü esprili videosunu paylaşarak, “Yemin ederim kırmak istememiştim. Nazik ve arızalı karşılamanız için teşekkürler arkadaşlar” dedi.

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Jennifer Aniston, önceki gün ilk paylaşımını, dünya çapında üne kavuşmasını sağlayan Friends dizisinde rol alan oyuncularla çekilen bir fotoğrafla yapmıştı. Aniston’un selfie’sinde rol arkadaşları Matthew Perry, David Schwimmer, Courteney Cox, Lisa Kudrow ve Matt LeBlanc yer alıyordu.

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