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Jennifer Aniston: Instagram'ı çökertmek istememiştim

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 17.10.2019 14:16 | Son Güncelleme

Instagram alemine hızlı bir giriş yaparak sadece beş saat içerisinde 1 milyon takipçi kazanan ve sitenin çökmesine neden olan oyuncu Jennifer Aniston, ikinci paylaşımında " Instagram'ı çökertmek istememiştim" dedi.

90’lara damga vuran ‘Friends’ dizisindeki Rachel Green rolüyle tanınan Aniston, dün Insragram hesabı açıp ilk paylaşımını yapmasının ardından sadece beş saat içerisinde 1 milyon takipçi, 12 saat sonra ise tam 5 milyon takipçi sayısına ulaşmıştı.

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Ancak sosyal medyaya mesafeli durmasıyla bilinen Aniston'ın profil açtığını duyan hayranları Instagram'ın bir süre çökmesine neden olmuştu.

Aniston'un ardından Instagram'ın çökmesi de sosyal medyaya damgasını vururken, oyuncu bugün yaptığı ikinci paylaşımda "Instagram'ı çökertmek istememiştim. Nazik, karşılamanız için teşekkürler" dedi.


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Jennifer Aniston instagram

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