Jennifer Aniston: Instagram'ı çökertmek istememiştim

90’lara damga vuran ‘Friends’ dizisindeki Rachel Green rolüyle tanınan Aniston, dün Insragram hesabı açıp ilk paylaşımını yapmasının ardından sadece beş saat içerisinde 1 milyon takipçi, 12 saat sonra ise tam 5 milyon takipçi sayısına ulaşmıştı.

Ancak sosyal medyaya mesafeli durmasıyla bilinen Aniston'ın profil açtığını duyan hayranları Instagram'ın bir süre çökmesine neden olmuştu.

Aniston'un ardından Instagram'ın çökmesi de sosyal medyaya damgasını vururken, oyuncu bugün yaptığı ikinci paylaşımda "Instagram'ı çökertmek istememiştim. Nazik, karşılamanız için teşekkürler" dedi.



