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Jennifer Lawrence'a nazar değdi! Yüzüne cam patladı

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 06.02.2021 13:41 | Son Güncelleme:
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Jennifer Lawrence'a nazar değdi! Yüzüne cam patladı

Oscar ödüllü oyuncu Jennifer Lawrence, şu sıralar çekimleri devam eden Don't Look Up filminin setinden talihsiz bir kaza yaşadı.

Uzun süredir ortalarda görünmeyen Jennifer Lawrence, Adam McKay'ın yönetmenliğindeki Netflix yapımı Don't Look Up'la geri dönüş yapmaya hazırlanıyor. Yıldızlarla dolu oyuncu kadrosuna sahip olan filmin devam eden çekimlerinde genç oyuncu talihsiz bir kaza geçirdi.

KAZA SONRASI SETE ARA VERİLDİ

Çekimler için Boston’da sette bulunan 30 yaşındaki oyuncunun yüzüne cam patladı. Bir dublörün yer alacağı patlama sahnesi öncesi yaşanan olayda, cam kırıkları Lawrence’ın yüzünü yaraladı.

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Ünlü oyuncunun gözünün yakınlarına isabet eden parçalardan ucuz kurtulduğu öğrenildi. Lawrence’ın durumunun iyi olduğu belirtilirken, önlem olarak cuma günü sete ara verildiği aktarıldı.

Çekimlerine devam edilen ve Netflix’te yayınlanması beklenen filmin kadrosunda DiCaprio ve Lawrence’ın yanı sıra Cate Blanchett, Jonah Hill, Ariana Grande, Timothée Chalamet ve Matthew Perry gibi ünlü isimler de yer alıyor.

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