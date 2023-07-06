Jennifer Lawrence'in +18 komedi filmi gündemde! Gişede büyük başarı

Andrew Barth Feldman, Matthew Broderick, Laura Benanti, Natalie Morales, Scott MacArthur ve Ebon Moss-Bachrach ve Jennifer Lawrence'ın başrolünde olduğu "No Hard Feelings" (Büyü de Gel) filmi sosyal medyayı salladı.

23 Haziran'da vizyona giren +18 komedi film, içerdiği çıplak sahneler ve konusu nedeniyle R derecelendirmesi aldı.

Gişede büyük başarı yakalayan film, dünya çapında 50 milyon dolar barajını aştı. 2019 yapımı Uslu Çocuklar'dan (Good Boys) bu yana en yüksek gişe hasılatı elde eden R dereceli stüdyo komedisi olma yolunda ilerliyor.

32 yaşındaki Lawrence'ın başrolünü oynadığı film, yurt içinde 31, yurt dışındaysa 20 milyon dolar hasılat elde ederek dünya çapında 51 milyon dolar kazandı.

BÜYÜ DE GEL FİLMİNİN KONUSU

Filmde finansal sorunlar çeken ve arabasız Uber sürücülüğü yapmaya çalışan Maddie'ye bir aile tarafından araba karşılığında üniversiteye gitmeye hazırlanan oğullarıyla çıkması teklif edilir. Bu teklifi kabul etmesiyle Maddie, çok da yakınlık kurmadığı yeni bir jenerasyonun hayatına dahil olur.



